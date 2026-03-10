Laysha y “El Malito” podrían ganar “¿Apostarías por mí?” este domingo

El “reality show” de TelevisaUnivision, “¿Apostarías por mí?”, vivió una intensa semifinal este domingo, 8 de marzo, con la última eliminación de la temporada. Tras siete semanas de competencia, el público salvó a sus parejas favoritas y ahora solo cinco duplas continúan en la carrera por ganar hasta $300,000.

Cuatro parejas se enfrentaron al riesgo de eliminación y fue el público —que ha seguido cada momento a través de la transmisión 24/7 en ViX— quien tomó la decisión final. La primera pareja en regresar a La Villa fue Laysha y “El Malito”, quienes por quinta ocasión estuvieron en la placa de nominados, seguidos por Adrián y Nuja.

Más adelante, el público eligió a Alejandra y Beta como la pareja que avanzaría directamente a la final, lo que significó la despedida de Breh y Franco, del Team Rebelión, quienes tuvieron que abandonar la competencia.

“Nos llevamos una relación más fortalecida y más madura gracias a toda la experiencia”, expresaron Franco y Breh tras su salida, luego de 50 días dentro de la competencia.

Antes de concluir la emisión, los habitantes de La Villa recibieron una última noticia: solo cuatro lugares estarán disponibles en la gran final, por lo que una pareja más será eliminada antes del cierre de la temporada.

Las votaciones continúan abiertas a través de ViX, donde el público decidirá cuál de estas cinco parejas se convertirá en la ganadora: Laysha y “El Malito”, Mario y Brenda, René y Rubí, Adrián y Nuja, y Alejandra y Beta.