Estos son los boricuas que participan en “¿Apostarías por mí?” de TelevisaUnivision

A diferencia de “La casa de los famosos” de Telemundo, donde este 2026, aparentemente, no quieren la participación de boricuas, el nuevo formato de TelevisaUnivision sí incluyó puertorriqueños en sus filas.

Conoce a los boricuas que forman parte de “¿Apostarías por mí?”:

Laysha Pink y Nelson “El Malito” Cordero : Representan oficialmente a Puerto Rico en la competencia. Cordero es conocido por su trayectoria en las artes marciales mixtas (MMA).

Gigi Ojeda y David Leal: Son una de las parejas confirmadas que integran el llamado "Team PR" o "Ejército Picante" dentro del programa.

Las galas dominicales de la competencia se emiten a las 8:00 p.m. Estas cuentan con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Asimismo, los martes están denominados como días “de desafíos”. Estos son clave porque se realizan las primeras apuestas en los retos de hombres o mujeres, alternándose cada semana.