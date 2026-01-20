Opinión
Estos son los boricuas que participan en “¿Apostarías por mí?” de TelevisaUnivision

El nuevo “reality show” estrenó el pasado 18 de enero

20 de enero de 2026 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
¿Apostarías por mí? incluye la participación de dos boricuas. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado domingo, 18 de enero, estrenó el nuevo “reality show” de TelevisaUnivisión, “¿Apostarías por mí?”. El programa, una producción de Fremantle, se transmite simultáneamente en México y Estados Unidos a través de Univision, Las Estrellas, UniMás y la plataforma de streaming ViX, donde también está disponible el acceso 24/7 a la convivencia en la villa.

RELACIONADAS

A diferencia de “La casa de los famosos” de Telemundo, donde este 2026, aparentemente, no quieren la participación de boricuas, el nuevo formato de TelevisaUnivision sí incluyó puertorriqueños en sus filas.

Conoce a los boricuas que forman parte de “¿Apostarías por mí?”:

  • Laysha Pink y Nelson “El Malito” Cordero: Representan oficialmente a Puerto Rico en la competencia. Cordero es conocido por su trayectoria en las artes marciales mixtas (MMA).
  • Gigi Ojeda y David Leal: Son una de las parejas confirmadas que integran el llamado “Team PR” o “Ejército Picante” dentro del programa. 

Las galas dominicales de la competencia se emiten a las 8:00 p.m. Estas cuentan con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Asimismo, los martes están denominados como días “de desafíos”. Estos son clave porque se realizan las primeras apuestas en los retos de hombres o mujeres, alternándose cada semana.

La competencia comenzó con 12 parejas, que incluyen a figuras como como Mario y Brenda Bezares, Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Jim Velásquez con Alina Lozano.

Tags
Reality ShowstelevisiónUnivision
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
