Estos son los boricuas que participan en “¿Apostarías por mí?” de TelevisaUnivision
El nuevo “reality show” estrenó el pasado 18 de enero
20 de enero de 2026 - 4:46 PM
El pasado domingo, 18 de enero, estrenó el nuevo “reality show” de TelevisaUnivisión, “¿Apostarías por mí?”. El programa, una producción de Fremantle, se transmite simultáneamente en México y Estados Unidos a través de Univision, Las Estrellas, UniMás y la plataforma de streaming ViX, donde también está disponible el acceso 24/7 a la convivencia en la villa.
A diferencia de “La casa de los famosos” de Telemundo, donde este 2026, aparentemente, no quieren la participación de boricuas, el nuevo formato de TelevisaUnivision sí incluyó puertorriqueños en sus filas.
Conoce a los boricuas que forman parte de “¿Apostarías por mí?”:
Las galas dominicales de la competencia se emiten a las 8:00 p.m. Estas cuentan con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher.
Asimismo, los martes están denominados como días “de desafíos”. Estos son clave porque se realizan las primeras apuestas en los retos de hombres o mujeres, alternándose cada semana.
La competencia comenzó con 12 parejas, que incluyen a figuras como como Mario y Brenda Bezares, Adrián Di Monte y Nuja Amar, y Jim Velásquez con Alina Lozano.
