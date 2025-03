Aleska Génesis declara que teme por su vida: “Me trataron como una criminal”

“Sé que debería estar aquí hoy, frente a ustedes, en persona, pero no estoy y no es porque no quiero, sino porque tengo miedo... Tengo miedo, de presentarme en un lugar en los que tienen poder pueden hacer lo que les de la gana, un lugar en donde el dinero decide quién es el culpable, porque ya me arrebataron mi libertad dos veces, por el mismo caso, a pesar de mi inocencia. Miedo porque mi vida y mi seguridad, no son prioridad para la justicia, pero aunque aunque tengo miedo no me voy a quedar callada”, dijo en el video que colgó en sus redes sociales.