Alfonsina y Gabriela se debatirán la final de “Super Chef Celebrities” llenas de gratitud y nuevos conocimientos

View this post on Instagram

“Estoy ansiosa. Definitivamente, está la parte de que es una competencia. Muchas veces, por ejemplo, en las redes sociales, cuando yo trabajo con diferentes clientes, marcas, pues yo hago mi contenido, y yo conozco mi audiencia, porque obviamente las personas que me siguen son personas que les gusta consumir mi contenido. Pero, obviamente, ya aquí, esto es otra cosa, es un público gigantesco, y además de que yo quiero ejecutar perfectamente, pues yo no sé lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre. Yo puedo tratar mi máximo, pero al final del día, pues como todos sabemos, hemos tenido días buenos y días malos”, expresó Quiñones en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

A Molinari, una maestra de las tablas, por su parte, la dominan “un montón de sentimientos”. “Sigo bien nerviosa con lo que va a ser el resultado final, preocupada de las cosas que pude haber hecho diferentes, pero realmente estoy bien orgullosa de haber llegado hasta aquí, y bien sorprendida también de haber llegado hasta aquí. Yo empecé en esta competencia pensando que iba a ser una de las primeras achicharradas. Y me di cuenta bastante rápido que si yo, con mi organización, y yo poder seguir las instrucciones y escuchar bien a los chefs, probablemente iba a poder durar un ratito. Pero jamás pensé. O sea, no estaba en mi ‘bingo card’ que yo iba a llegar a la final”, dijo.

View this post on Instagram

“Por lo menos, en casa, mis nenas, que tienen 8 y 5 años, han sido las mejores ‘cheerleaders’. O sea, ellas están, pero ‘Team Mamá' 100%, pero no han querido probar nada. Ellas son muy mañosas con la comida y yo traigo las cosas, y ellas, ‘qué bueno que te fue bien, mamá. No, de eso yo no voy a probar’. Ahora, Jorge (Castro) está enamorado. Me dice, ‘esto te quedó tan bueno. Y al otro día vuelve y me dice, es que te quedó tan espectacular. Y yo pienso, pues mono sabe palo lo que trepa y quiere que yo empiece a cocinar en la casa”, manifestó la hija de la actriz y cantante Johanna Rosaly.