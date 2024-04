Angelique “La Burbu” Burgos sobre Maripily Rivera: “No podemos estar con el látigo de que yo fui la primera”

La empresaria y presentadora Angelique Burgos “La Burbu” compartió este miércoles con mucha ilusión y alegría el lanzamiento de su nueva colección de fragancias “Temptation Splashes” by Burbu, compuesta por “Sprinkles”, “Cheesecake”, “Cupcake” y “Macarons”, que totalizan 31 fragancias desde hace una década, que se lanzó en ese mercado.

”Ella tiene ese mal, que cree que la humanidad la imita, y ella no sabe que todo existía antes de que ella existiera” , les dijo a sus colegas en el espacio mañanero. No obstante, explicó también que desde que la boricua comenzó en el programa, la ha estado apoyando.

“Ella empezó antes que yo en esta industria, claro que sí, y se admira, es una mujer que tiene valor, es una mujer que vende lo que hace, y la admiro muchísimo. Pero todos conocemos a Maripily, como es su forma de ser, y yo creo que yo no la estoy juzgando, simplemente es su forma de ser, y ya la entendemos cómo es ella. Hay para todos realmente, y ella siempre ha dicho eso de que no, porque yo esto o lo otro, y realmente hay para todos. Quizás ella abrió una puerta, pero no podemos estar con el látigo de que yo fui la primera, y los demás se copiaron. Eso es lo que yo quise decir, porque realmente hay para todo el mundo en el mercado. Que lo cojan como lo quieran coger”, comunicó la empresaria puertorriqueña.