Antes de la quinta gala: conoce las canciones que sonarán en “Objetivo fama”
Monchi y Alexandra, José José y Juan Luis Guerra son cuatro de los intérpretes cuyas canciones fueron elegidas para esta semana
30 de agosto de 2025 - 8:36 PM
La gala de mañana de “Objetivo fama” promete emoción, romance y sorpresas. Con la modelo y empresaria Maripily Rivera como jueza invitada, el público del “reality show” de canto se mantiene a la expectativa.
Los solitarios, dúos y trío, de igual manera, ya se dieron a conocer. A lo largo de la semana, los 18 participantes se prepararon para interpretar las canciones que también fueron reveladas.
A continuación el nombre de los temas con sus respectivos artistas que sonarán en el Centro de Bellas Artes de Caguas:
Esta semana, Gustavo y Emmanuel están amenazados para abandonar el “reality show”. Mientras tanto, Ariana, está inmune y no podrá ser nominada por el jurado.
