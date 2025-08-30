Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
30 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Antes de la quinta gala: conoce las canciones que sonarán en “Objetivo fama”

Monchi y Alexandra, José José y Juan Luis Guerra son cuatro de los intérpretes cuyas canciones fueron elegidas para esta semana

30 de agosto de 2025 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gustavo y Emmanuel fueron los amenazados de la cuarta gala. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La gala de mañana de “Objetivo fama” promete emoción, romance y sorpresas. Con la modelo y empresaria Maripily Rivera como jueza invitada, el público del “reality show” de canto se mantiene a la expectativa.

RELACIONADAS

Los solitarios, dúos y trío, de igual manera, ya se dieron a conocer. A lo largo de la semana, los 18 participantes se prepararon para interpretar las canciones que también fueron reveladas.

A continuación el nombre de los temas con sus respectivos artistas que sonarán en el Centro de Bellas Artes de Caguas:

  1. Vicky y Emmanuel - “Dos locos” de Monchi y Alexandra
  2. Gustavo y Noelys - “Si me dejas ahora” de José José
  3. Cristian y Yancy - “Vivo por ella” de Andrea Bocelli y Marta Sánchez
  4. Dionicio y Miguel - “Antes” de Obie Bermúdez
  5. Ariana - “Confieso” de Kany García
  6. Andrea y Gala - “La falta de querer” de Mon Laferte
  7. Santiago y Taishmara - “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra
  8. Alexis y Sheila - “Dime cómo quieres” de Christian Nodal y Ángela Aguilar
  9. Valente, Kevin y Rafael - “Mientes” de Camila

Esta semana, Gustavo y Emmanuel están amenazados para abandonar el “reality show”. Mientras tanto, Ariana, está inmune y no podrá ser nominada por el jurado.

Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.Vicky Carbonell, de 24 años es de Puerto Rico y tiene raíces dominicanas. José Pacheco, conocido artísticamente como Valente, es otro boricua que perseguirá su sueño de convertirse en un artista.
1 / 21 | Estos son los 20 concursantes de Objetivo Fama . Los 20 finalistas comenzarán el 2 de agosto su competencia musical desde el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Suministrada

Tags
Objetivo FamaMúsicaReality ShowsTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: