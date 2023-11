Con una deslumbrante programación de globos gigantes, carrozas y hasta bandas de marcha, el icónico desfile de Acción de Gracias de Macy’s dará inicio, por primera vez en su historia, a las 9:30 a.m., hora de Puerto Rico, 8:30 a.m. hora de la costa este de los Estados Unidos, con la elegante voz del multi-instrumentista y ganador de un Grammy, Jon Batiste.

Mientras el público aguarda por la tan esperada llegada del trineo de Santa Claus, podrá disfrutar de distintas presentaciones musicales, entre ellas la de la legendaria cantante y ganadora de un Grammy, Cher, quien protagonizará la parada e interpretará sus éxitos navideños.

En su edición número 97, el espectáculo tradicional navideño incluye 25 globos gigantes, 31 carrozas, 18 artistas musicales y personas de renombre, 29 grupos de payasos, siete grupos de actuación y 11 bandas de marcha.

La parada, que inició desde su tradicional línea de salida en 77th Street y Central Park West en Nueva York, también cuenta con la participación de artistas como Bell Biv DeVoe, Brandy, Chicago, En Vogue, Ashley Park, Amanda Shaw, Alex Smith, Pentatonix, Manuel Turizo, entre otros.

La medallista de plata olímpica Jordan Chiles, el atleta paralímpico Ezra Frech y la medallista de oro paralímpica Jessica Long también se unirán a las fiestas.

Los espectadores no tan solo disfrutarán de estrellas nuevas, sino que esperan con ansias el debút de siete nuevos globos gigantes: “Beagle Scout Snoopy”, “Blue Cat & Chugs”, “Kung Fu Panda’s Po”, “Leo”, “Monkey D. Luffy”, “Pillsbury Doughboy” y “Uncle Dan”.

Broadway no puede faltar en esta estelar celebración, por lo que estará representado por actuaciones de “& Julieta”, “Back to the Future: The Musical”, “How To Dance In Ohio”, “Shucked”, entre otros.

Entre las carrozas, además, figuran las de Lego, “Peanuts”, “Baby Shark” , “Teenage Mutant Ninja Turtles” y el delicioso mundo de Wonka, de Warner Bros. Pictures.

Para culminar la esperada celebración, el desfile realizará su último giro, en 34th Street, para terminar en 7th Avenue, frente al emblemático buque insignia de Macy’s Herald Square.

Los presentadores del programa “Today” Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker volverán a ejercer de anfitriones este año mientras que el evento se transmite tanto en NBC como en Peacok.