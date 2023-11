Cher es obviamente una superestrella, pero incluso una celebridad puede ser la telonera de Papá Noel.

Los organizadores del desfile de Acción de Gracias de Macy’s de este año han contratado a la ganadora de un Oscar, un Emmy y un Grammy para su 97ª edición. Cher hará su aparición justo antes del final del desfile, señalado por la llegada del trineo de Papá Noel, según dijeron los organizadores.

El desfile de este año contará con 16 globos gigantes de personajes, 26 carrozas, 32 inflables novedosos y patrimoniales, 12 bandas de música, 700 payasos y ocho grupos de actuación.

Es una época ajetreada para Cher, que se prepara para lanzar una edición con motivo del 25 aniversario de su álbum “Believe”, ganador de un Grammy, y acaba de presentar su primer disco nuevo en cinco años, “Christmas”.

PUBLICIDAD

/

Por primera vez en su larga historia, la tradición navideña comenzará a las 8:30 a.m., media hora antes que en años anteriores, y será inaugurada por el multi-instrumentista y ganador de un Grammy Jon Batiste.

También actuarán Bell Biv DeVoe, Brandy, Chicago, En Vogue, ENHYPEN, David Foster y Katharine McPhee, Drew Holcomb y The Neighbors, Jessie James Decker, Ashley Park con algunos Muppets de “Sesame Street”, Pentatonix, Paul Russell, Amanda Shaw, Alex Smith y Manuel Turizo.

La medallista de plata en gimnasia olímpica estadounidense Jordan Chiles, el atleta paralímpico estadounidense Ezra Frech y la medallista de oro en natación paralímpica estadounidense Jessica Long y Miss América 2023 Grace Stanke también se unirán a las festividades.

Siete nuevos gigantes del globo se unirán a la alineación: “Beagle Scout Snoopy”, “Blue Cat & Chugs”, “Kung Fu Panda’s Po”, “Leo”, “Monkey D. Luffy”, “Pillsbury Doughboy” y “Uncle Dan”.

Broadway estará representado por actuaciones de “& Julieta”, “Back to the Future: The Musical”, “How To Dance In Ohio”, “Shucked” y “Spamalot”, con la aparición de Josh Gad y Andrew Rannells de “¡Gutenberg! The Musical”.

Entre los globos gigantes que regresan figuran “Bluey”, “Diary of a Wimpy Kid”, “Paw Patrol”, “Ryan’s World”, “Pikachu”, “Ronald McDonald”, “Stuart the Minion” y “SpongeBob SquarePants”.

El desfile de Macy’s es el tradicional pistoletazo de salida de la temporada navideña, y los espectadores suelen formar una media docena de filas a lo largo del recorrido para animar a los manifestantes, las carrozas, los artistas y las bandas de música.

PUBLICIDAD

Una banda de música del instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, escenario de uno de los peores tiroteos escolares del país, representará a Florida. Otras bandas de música representarán este año a Alabama, Indiana, Wisconsin, Michigan, Washington, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey y Texas.

Entre las carrozas figuran las de marcas como Lego, “Peanuts”, “Baby Shark” y “Teenage Mutant Ninja Turtles”.

El desfile se emite en NBC y en Peacock.

Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker de “Today” serán los presentadores y una emisión simultánea en español en Telemundo será conducida por el boricua Carlos Adyan y Andrea Meza.