Solo dos artistas femeninas han logrado ingresar a la lista de los “Hot 100″ de Billboard en cinco décadas diferentes y se trata de dos divas legendarias: Madonna y Cher.

La más reciente en conquistar este hito fue Madonna, gracias a que acaba de ingresar a ese ranking con el gran éxito “Popular”, su más reciente lanzamiento junto a The Weeknd y Playboi Carti.

De esta forma, la Reina del Pop ha tenido canciones en el “Hot 100″ en las décadas de 1980, 1990, 2000, 2010 y, ahora, de los 2020, detalló Billboard.

“Popular” debutó en el puesto número 43 con 10.1 millones de reproducciones oficiales, 2 millones de impresiones de audiencia en la radio y 4,000 ventas en Estados Unidos en su primera semana (del 2 al 8 de junio), le detalló la compañía Luminate a Billboard.

Se trata del éxito número 58 de Madonna en ingresar a la famosa lista y su clasificación más alta en el “Hot 100″ fue en el 2012, cuando “Give Me All Your Luvin’”, con Minaj y M.I.A., alcanzó el número 10.

Según Billboard, Taylor Swift lidera el listado femenino con 190 entradas en el “Hot 100″, seguida por Nicki Minaj (129), Beyoncé (81), Aretha Franklin y Ariana Grande (73 cada una) y Rihanna (63).

Cher es la otra artista femenina de élite que tiene cinco décadas de generar éxitos en las listas de popularidad. Ha tenido canciones en el prestigioso listado desde la década de 1960 hasta los años 2000.

Además está el caso de Brenda Lee, quien también aparece con sus canciones en cinco décadas distintas, aunque no consecutivas. Ella logró estrenos destacados en los años 50, 60 y 70, mientras que su canción navideña “Rockin’ Around the Christmas Tree” volvió a ingresar en las décadas del 2010 y del 2020.

Elvis Presley, Michael Jackson y Paul McCartney, entre otros, ostentan el récord de haber ingresado en seis décadas diferentes en la lista “Hot 100″.

Artistas con éxitos en seis décadas:

Michael Jackson (1970-2020)

Paul McCartney (1970-2020)

Elvis Presley (1950-1980; 2000-2020)

Artistas con éxitos en “Hot 100″ en cinco décadas: