Astróloga y tarotista analiza si Maripily Rivera prevalece en “La Casa de los Famosos 4″ y destaca cuál es su talón de Aquiles

De acuerdo con Laura , hoy 25 de marzo, que es día de eliminación, habrá un eclipse lunar en Aries. “¿Y quién tiene un nodo lunar en Aries? Maripily Rivera, en su nodo sur en Aries” , indicó. “Aunque el eclipse ocurre a 5 grados de aries, y Maripily los nodos los tiene a 21 grados, no es que le caigan encima a ella como para sentir algo, pero sí emocionalmente le va a afectar mucho, sobre en quién puede confiar o con quién puede realizar alianza”.

De la carta natal de Maripily, aclaró que no miró a fondo detalles de su vida, al no tener la hora precisa de su nacimiento. No obstante, sacó algo de información relacionada con sus cualidades y personalidad, que le resultaron superinteresantes.