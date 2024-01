Boricua Monique Sánchez no se arrepiente de haber abandonado “La casa de los famosos 3”

A nueve días de haber ingresado a “La Casa de los Famosos″ en su tercera temporada, la joven puertorriqueña Monique Sánchez sorprendió a la audiencia tras anunciar que abandonaba la competencia transmitida por Telemundo.

Esa noche, la boricua manifestó ante sus compañeros que no se sentía a gusto con sus sentimientos dentro de la mansión. “Hay cosas en las que tengo que trabajar en mí que prefiero trabajar junto a mis seres queridos. No quiero hacer cosas o tomar decisiones que afecten a otras personas que no se lo merecen”, dijo en aquel entonces.

La entrenadora, quien llevaba nueve años radicada en el estado de la Orlando, Florida, entró a la competencia como uno de los participantes seleccionados entre un grupo de personas que no pertenecían al mundo del espectáculo. A esa primera etapa de “La casa de los famosos” se le conoce como “La invasión”.

“Yo salgo porque hay cosas que me toca aprender, y lo quiero hacer en privado”, expresó al presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la periodista de entretenimiento mexicana Jimena Gállego conductores del programa.

Esta mañana, después de un año “de descanso”, Sánchez reapareció frente a las cámaras del programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo. La modelo de 25 años se proyectó tranquila y con una actitud mucho más madura que la noche cuando se despidió del programa más visto de la televisión hispana.

“Yo tenía mucho miedo. Los medios, obviamente, es algo que me gusta, es algo que estudié por bastante tiempo, y quería decir que sí. Tenía ese miedo, pero quería decir que sí, quería atreverme. Nunca había hecho un ‘casting’ y decía ‘Dios mío, hasta me da vergüenza hacer un ‘casting’, hasta el ‘casting’ me daba vergüenza. No quería decir que no, quería intentarlo”, sostuvo en entrevista con Fuentes, quien hoy celebró sus 46 años.

Sánchez, quien regresó a vivir a Puerto Rico, y se destaca en la industria de restaurantes, continuó que dentró de la casa no podía compartir sus miedos y frustraciones. Entre sus 20 compañeros, la puertorriqueña destacó al jardinero Raúl García, con quien conserva una “bonita” amistad.

La exhabitante describió la competencia como “un juego que no es fácil”, “un juego psicológico” y “donde tu mundo son esas 19-20 personas que están contigo”. Estos factores la llevaron a reflexionar de que la edición conquistada por su compatriota Madison Anderson Berríos, no era su tiempo.

Según reveló, los famosos con los que compartió la temporada, llegaron a manifestar que tenía “una energía rara” y que “causaba problemas entre los hombres”.

Sobre si se arrepiente o no de haber abandonado “La casa de los famosos 3″, la influencer dijo: “A día de hoy no me arrepiento de haber salido porque yo sé que ese no era mi momento. En ese momento yo no estaba 100% ahí”.