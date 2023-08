La empresaria y aficionada del “fitness”, Fernanda de la Mora, se despidió esta noche del “reality show” de Telemundo “Los 50″. Muchos fanáticos del espacio, así como participantes activos, celebraron la salida de la también atleta y gimnasta.

“Karma, traición y eliminación en la hacienda de El León”, escribió la cadena de televisión hispana en las redes sociales de Telemundo Realities.

“La mejor y más esperada eliminación hasta ahora. Aquí se vengó la salida de Zerboni y el juego sucio que hacía ‘Fer de la Uva’. No la soportaba, se cree mucho, pero le llegó su hora”, “La mejor eliminación al momento” y “Manelyk patrona de Fernada”, fueron algunos de los comentarios de la audiencia.

“Es una experiencia brutal. O sea, es súper dura, hay altos y bajo, hay locuras, hay competencias, hay llorar, reír. Me llevo gente bien bonita en mi corazón, les agradezco su apoyo cuando me lo dieron. Si hoy no fue, no fue”, expresó la eliminada.

PUBLICIDAD

Luego, De la Mora se dirigió a su novio, Luis “Potro” Caballero, a quien le dijo “te amo, sabes que puedes ganar esta competencia”.

Desde ayer, las intenciones de los competidores de derribar a la pareja, aumentaron. De hecho, Caballero también estuvo sentenciado para abandonar la competencia. Sin embargo, su buen desempeño el duelo de sentenciados, lo sacó de la zona de peligro.

De 50 elegidos, solo restan 28 participantes en el “reality show” de Telemundo. Mientras tanto, la cadena ya anunció el estreno de “Exatlón Estados Unidos All Stars: la batalla”, donde grandes atletas de las pasadas ediciones regresarán para competir por un premio de $500,000.