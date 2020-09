View this post on Instagram

Hola a todos! Quería comunicarles que estoy bien y pasando tiempo en familia. 💙 De mi parte sobre todo agradecido por 10 Años con una gran empresa como lo ha sido Telemundo mi casa y sus dos matutinos Levántate y Un Nuevo Día! La noticia de que no continuaré con la cadena es cierta y quería compartírselas y comunicárselas! Me llevo grandes cosas y hermosos momentos gracias a todos los productores, técnicos, maquillistas, todas las personas que fueron parte de este sueño hecho realidad! Gracias miles y ya les estaré contando lo que viene para el futuro! Les diré más en www.chefjames.com asegúrate de dejar tu correo, dale click al link de mi bio y pronto les estaré escribiendo!