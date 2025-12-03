Eddie Cancela es el nuevo vicepresidente de ventas de TeleOnce

TeleOnce anunció el nombramiento de Eddie Cancela como vicepresidente de ventas del canal, como parte de una nueva etapa de fortalecimiento comercial para la cadena televisiva.

Cancela llega al canal con una trayectoria de cerca de tres décadas dentro de la industria de los medios. Su estilo de trabajo, centrado en lo innovador, la planificación y la construcción de relaciones sólidas, lo ha convertido en una figura muy respetada en el campo de la televisión, al igual que su hermano José Cancela, expresidente y exgerente general de Telemundo Puerto Rico.

La carrera profesional de Cancela lo ha llevado a importantes estaciones y empresas de alta competencia. Entre 1993 y 1996 dirigió el equipo de ventas de KVEA en Los Ángeles, California. Luego, de 1996 a 1999, fungió como gerente general y gerente de ventas de KLAX 97.9 FM en esa misma ciudad. Más adelante se trasladó a Miami para integrarse a Azteca América, donde trabajó hasta el 2014, y posteriormente asumió en julio de 2024 la gerencia general y vicepresidente de ventas de SBS Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Para Lenard Liberman, presidente de TeleOnce, la incorporación de Cancela representa un impulso significativo para la estructura comercial del canal.

“Eddie es un ejecutivo con una visión profunda del mercado y una trayectoria que habla por sí sola. Su experiencia, disciplina y credibilidad fortalecen nuestro equipo y aportan un gran valor a los esfuerzos de TeleOnce. Con su llegada, damos un paso firme hacia nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó en declaraciones escritas.

Cancela, por su parte, expresó su satisfacción por unirse al equipo.