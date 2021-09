Justo cuando tenía medidos todos los movimientos de sus contrincantes en “Guerreros” y se posicionaba como uno de los “Leones” más fuertes de la competencia, Edgar Gabriel Rivera recibió una llamada que cambió el curso de su trayectoria en la pantalla de Wapa Televisión.

“‘El poder del amor’ quiere que tú vayas”, le dijo uno de los productores al Mr. Model Universe 2018. Esa misma tarde el modelo de 26 años se despidió de sus compañeros para, en la madrugada del día siguiente, abordar un avión con destino a Chicago y otro hacia Turquía. Rivera todavía no sale del asombro de haber pertenecido –en menos de 36 horas- a dos “realities” producidos en distintos continentes.

“Turquía ha sido increíble. Nada más llegando al aeropuerto y me monto al taxi me dijeron que me bajé en el segundo (aeropuerto) más grande del mundo. Dios es grande que no me perdí en ese aeropuerto. Él (el taxista) me dijo Estambul nada más (tiene) 20 millones de personas y Turquía 80 millones de personas. Turquía es enorme. Ahora mismo está haciendo frío, estamos entrando a lo que es la temporada de invierno y el frío bajó de un día para otro. La gente es bien amorosa, bien cálida”, sostuvo el atleta en entrevista con El Nuevo Día a través de la plataforma Zoom.

El cambió no representó un reto para el boricua. Todo lo contrario, según el atleta, su mayor temor siempre ha sido encerrarse en la burbuja de la zona de confort. En esa línea, Rivera sostuvo que los productores de “Guerreros” lo ayudaron a “salir de eso”.

“El Hyper”, como también es conocido en la industria del entretenimiento”, aprovechó la conversación para resaltar la gran oportunidad que encontró en “El poder del amor”. También aseguró que está muy claro en la finalidad de cada juego y piensa jugarlos muy bien.

“En ‘Guerreros’ tú no buscas el amor, buscas condición física, unión en equipo, aunque esto sigue siendo una competencia, pero es más individual, más sentimental, no es lo mismo. No puedes comparar ambas cosas aunque sean un “reality show” los dos, es completamente diferente la meta. Uno es físico, el otro es sentimental y me gusta”, apuntó quien también conquistó la banda de Mister American Nation en 2018.

Asimismo, Rivera dejó claro que no descarta regresar a la competencia de juegos extremos de Wapa Televisión. El exintegrante de los “Leones”, a pesar de estar a 6 horas de diferencia de la isla, está muy pendiente de todo lo que acontece en el “reality” y lamentó la salida de Miredy Rivera el pasado vienes.

“Yo nunca cerraría la puerta a mis ‘Leones’, los amo, los quiero. En caso de que terminase ‘El poder del amor’ y me dan la oportunidad de volver a ‘Guerreros’ yo sin pensarlo volvería”, añadió.

Por otra parte, a través de las rede sociales, “El Hyper” tuvo unas palabras para Rivera, quien abandonó la competencia para emprender nuevos retos profesionales.

“Estoy en el momento más bajo de mi vida, con lágrimas en los ojos y con un corazón echo pedazos te digo ‘gracias y hasta pronto, Miredy, la eterna sirena. Gracias por traer la alegría al programa, tu carisma tus buenas vibras y sobre todo esa sonrisa que te distingue. Eres como mi hermana pequeña, te protegí y seguiré protegiéndote. Estaré aquí para ti siempre’. Te amo, Miredy. Gracias, la manada no será igual sin ti”, expresó.

Sobre su arma poderosa para ir tras la conquista en “El poder del amor”, Rivera detalló que se mostrará como un amigo y una persona de confianza. También fue enfático en que no irá a “tirar la labia”. De las nueve chicas que quedan en el “reality”, el puertorriqueño dijo que solo está interesado en dos, pero tiene que decidirse porque no le gustaría “hablarle a dos a la misma vez”.

“No voy por ahí tirando piropos. Vamos a cogerlo con calma, que todo fluya. Si somos o no somos, voy con calma. Esos son mis atributos, no meto presión”, afirmó.

Rivera, quien estudió Administración de Empresas con concentración en Gerencia en la Universidad de Puerto Rico en Utuado y a quien le gustaría seguir enfocado en el mundo “fitness”, reveló que para fijarse en una chica, esta debe tener iniciativa propia y también tener detalles para conquistarlo. También agregó que a pesar de gozar de popularidad en las redes sociales, en Puerto Rico no tenía pretendientes. Esa fue una de las razones que lo llevaron a participar en “El poder del amor”.

“Me dicen que Turquía es el lugar del amor y yo dije ‘pues yo quiero saber qué tiene Turquía que todo el mundo se enamora y encuentra el amor’. Yo, estando en Puerto Rico, nadie sabía que existía Edgar. Me voy para Turquía y salió todo el mundo”, dijo entre risas.

El exguerrero invitó a sus seguidores a acceder a elpoderdelamor.tv y voten por él. Rivera informó que se puede votar una vez al día por un chico y una chica.

¿El tema de las votaciones no te trae problemas con Jorge?, le preguntamos. “Aunque seamos paisanos, sigue siendo una competencia. Pero la casa de los hombre la noto más unida en ese aspecto. Quizás nos puede interesar la misma chica, pero no tenemos roces, eso no existe. Si los hubiera, se resuelven al otro día. Jorge y yo somos súpr panas”, respondió.