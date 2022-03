Ayer, una vez trascendió la confirmación del despido de “Finito” de “Puerto Rico Gana”, la incredulidad y la tristeza se apoderaron de los seguidores del programa de Telemundo, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su sentir. Entrada la noche, el tema se intensificó ante el silencio de la producción y el Canal 2 sobre el tema.

“¡Qué pena no valorar el buen talento! Creo que tenía demasiado potencial y estaba ocupando un espacio grande, que para otros pudo ser una amenaza. Fue mi observación. Inició con algo insignificante, pero aprovechó para dejar ver todas sus habilidades, inteligencia y capacidad. ¡Cuidado! A veces hay personas ‘irreemplazables’”, comentó una seguidora en una publicación de El Nuevo Día. Otra televidente se expresó de manera similar: “No sé qué pasaría, pero antes de tomar estas decisiones ¿habrán hablado con él sobre lo que estaba haciendo mal? No sé. Solo me hago la pregunta. Él trabaja bien, me encanta. También entiendo, como otras personas que leí aquí, que hay más personas que prácticamente no hacen mucho en el programa. O sea, gente demás. Solo opino. ‘Bye!’”.

PUBLICIDAD

A lo largo de los más de 1.8 mil comentarios que carga la publicación de este medio sobre el despido de Luis Tomás Fontánez Morales, nombre de pila del extalento del espacio que regala dinero en efectivo, experiencias y autos, se puede percibir el cariño que la gente siente por el DJ de profesión. De igual manera, redunda la idea de que otras personalidades como Pepe, Moncho Nuñez y las modelos no aportan de la misma manera que el intérprete de “El Finicuazo”.

Desde hace una semana -aproximadamente- el público de “Puerto Rico Gana” comenzó a extrañar la presencia del líder de secciones como “¿Qué dice Finito?” y “El Finicuazo”. Ante la insistencia de los televidentes, este medio se comunicó con los productores Adolfo Ontivero y Tamara Perales, quienes no estuvieron disponibles para reacciones. De igual modo la gerencia del Canal 2.

De forma confidencial, ayer El Nuevo Día supo que “Finito” fue despedido tras un aparente desacuerdo con la producción.

Por más de 15 años, el hombre de hablar pausado se ha dedicado a encender distintas tarimas y eventos en toda la isla con su música. También ha tenido la oportunidad de desarrollarse en una de sus grandes pasiones: la animación. Aunque, según aseguró en entrevista el año pasado, prefiere expresarse fuera de cámaras porque estas lo ponen nervioso.

En sus años como DJ, Fontánez Morales conoció a Alex DJ, a quien en aquel momento describió como un “gran e inseparable amigo”. El animador también fue el responsable de introducirlo al programa. Solo bastaba ver su dinámica y química frente a las cámaras para darse cuenta que entre los dos apasionados de la música más que una amistad, los une la hermandad.