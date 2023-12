Para esta fecha, la mayoría de los canales de televisión locales e internacionales han presentado sus ofrecimientos para el 2024. Como de costumbre, la audiencia se alista para disfrutar el debut de varios programas y el regreso de algunos “reality shows” con nuevas temporadas.

El próximo año, asimismo, incluirá eventos deportivos, musicales y programas enfocados en el análisis político de cara a las elecciones 2024.

TeleOnce

El 26 de octubre, TeleOnce celebró el éxito de su programación con el anuncio de la oferta con la que despedirán el 2023 y recibirán nuevo año.

“Celebramos casi tres años de crecimiento indiscutible, firme, constante. Y aunque nos hemos mantenido añadiendo programación local y talento boricua a las producciones, hoy traemos una nueva oferta que, como acostumbramos, estará llena de contenido variado y de altura. Sigue siendo nuestra prioridad el dar al televidente una programación de calidad y con la que puedan sentirse identificados. Esto es televisión puertorriqueña”, expresó Lenard Liberman, presidente del canal.

Para el 2024, TeleOnce aseguró que traerá más diversión. Todo comenzará al mediodía con “Pa’ ganar y reír con Teleonce”, comandado por “Finito”. Desde la comodidad del hogar, los televidentes podrán jugar y ganar premios.

Además, el 11 de febrero, llegará uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial: la edición número 58 del Super Bowl. Puerto Rico vivirá la emoción del fútbol americano y podrá disfrutar del tan esperado espectáculo de medio tiempo, protagonizado esta vez por la estrella del R&B, Usher.

Una de las grandes apuestas del canal también se dará en 2024: “Línea de fuego”. El programa, que se producirá a nivel local, evidenciará el trabajo de la Policía de Puerto Rico. Este espacio recogerá en una hora toda la acción y el drama que viven los agentes en las calles mientras velan por la seguridad de la ciudadanía.

Por otra parte, el equipo de “Las noticias” se prepara para destacarse en la cobertura electoral de la isla, con la presentación de “Voz y voto”, un programa semanal que unirá a Sonia Valentín, Ferdinand Pérez, Celimar Adames y Gary Rodríguez, quienes someterán a los candidatos a un debate de ideas.

Telemundo Puerto Rico

De igual manera, Telemundo Puerto Rico celebró en la noche del jueves, 7 de diciembre, su “Upfront 2024″ en el Estudio 2 y la emisora anunció que estrenará dos nuevos programas en el 2024.

Tras un resumen ofrecido a clientes y socios de negocio que asistieron al evento, y que recogió el crecimiento del medio durante este 2023 y los logros obtenidos, el presidente del Canal 2, José Cancela, brindó detalles sobre la integración de los dos nuevos programas.

El primero de ellos será “Hoy Día Puerto Rico 10 AM”. Este espacio, que será una continuación de “Hoy Día Puerto Rico”, contará con un equipo distinto.

“Aquí nadie se verá afectado”, aclaró Cancela. Ivonne Orsini, Jacky Fontánez y Pamela Noa continuarán con la misma energía y entusiasmo de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Hasta el momento se desconoce el nombre de los talentos que liderarán el nuevo programa.

Mientras, Cancela resaltó que el segundo espacio será un “late night show” y llevará por nombre “Aquí con…”.

“‘Aquí con…' póngale el nombre que usted quiera”, invitó el ejecutivo para establecer que, hasta el momento, tampoco existe un nombre oficial para capitanear la producción.

El gerente de Ventas de Telemundo Puerto Rico, Gustavo Neváres, por su parte, detalló los eventos deportivos que podrán disfrutarse a través del canal el año que viene. Entre ellos: Baloncesto Superior Nacional, Baloncesto Superior Nacional Femenino y Juegos Olímpicos de París 2024.

“Vamos a arrancar el año como se debe, con mucha fuerza”, adelantó Cancela, quien volvió a dirigirse al público para informar sobre los eventos que llenarán la pantalla de emoción y orgullo patrio. Estos son los Premios Grammy, los Premios Billboard, los Premios Billboard de la Música Latina, los Globos de Oro, el tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy’s y los Premios Tu Música Urbano.

En el evento también se reveló el tráiler de la “tronco de serie turca”, como describió Cancela, que llegará a Telemundo Puerto Rico el próximo año. Se trata de “Golden Boy”, la historia protagonizada por Afra Saraçoğlu (Fazilet y sus hijas), Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor (İçerde) y Beril Pozam (Ada Masali).

Luego, el presidente confirmó el regreso de “La casa de los famosos 4″, “Top Chef VIP 3″, “Los 50 2″ y “Exatlón Estados Unidos 9″.

Wapa Televisión

Wapa Televisión también afirmó estar preparado para los próximos 12 meses. El Estudio Luis Vigoreaux volvió a acoger el “Upfront 2024″ del Canal 4.

Entre robots, invitados especiales, socios de negocio y clientes, el medio televisivo arrancó con la celebración de los 70 años de la televisión en Puerto Rico.

Para un año tan importante, Wapa Televisión anunció la llegada de dos producciones nuevas a la estación. Se trata del primer programa de cocina hecho 100% en Puerto Rico, “Súper chef famosos”. Según informaron, será un “reality” y competencia que integrará a personalidades y figuras importantes del país que mostrarán sus destrezas culinarias. Asimismo, Angelique Burgos “Burgos” regresará con un programa “diferente que te cautivará el corazón”, dijeron.

En cuanto a programación local, la oferta se mantendrá incólume. “Pégate al mediodía”, “Viva la tarde”, “Lo sé todo”, “Los datos son los datos”, “Cuarto poder”, “El remix” y “Ahí está la verdad” continuarán como su apuesta principal de entretenimiento.

Bryan Villarini regresará con su distintiva personalidad en sus especiales, así como las producciones “De película” con Juanma Fernández París.

Las series turcas llegaron para quedarse. Por eso, el público podrá disfrutar de las nuevas temporadas de “Fruto prohibido” y “Melissa”. También, se estrenarán “Three Sisters”, “Sara” y “One Love”. De igual manera, llegará la nueva versión de la producción brasileña “Pantanal”.

En cuanto a las series norteamericanas, estrenará “FBI Most Wanted” y llegarán las nuevas temporadas de “NCIS”, “NCIS Hawaii”, “The Good Doctor”, “SWAT”, “Chicago PD”, “Chicago Med”, “Chicago Fire” y “Law & Order: unidad de crímenes sexuales”.

De lunes a viernes a las 7:00 p.m. la invitación a la audiencia es que se ponga cómoda para ver la transmisión de algunos estrenos de Hollywood como “Top Gun Maverick”, “No Time To Kill”, “Jurassic Park”; “Dominion”, “The Northman”, “Knives Out”, “Cocaine Bear”, “Megan”, “Spiderman: No Way Home”, “The Flash”, “Survive The Night”, “Puss in Boots: The Legend of Hank”, “Ambulance”, “Shazam: Fury Of The Dogs”, “Black Adam”, “Sonic The Hedgehog 2″, “Halloween Ends”, “Tom and Jerry”, “Man of Toronto”, “Minions: The Rise Of Gru”, “DC League Of Super Pets”, entre otros.

Por su parte, Wapa Deportes continúará su compromiso de resaltar a los boricuas que se destacan en todas las disciplinas alrededor del mundo. El canal continuará la alianza con FIBA y, por primera vez en 20 años escogieron a Puerto Rico como sede del Clasificatorio para las Olimpiadas y, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, será la transmisión exclusiva. Otros eventos importantes de baloncesto serán el Torneo Clasificatorio Olímpico Femenino, AmeriCUP Masculino y FIBA 3x3.

Otro de los grandes acontecimientos será la Serie del Caribe del béisbol profesional, que se llevará a cabo del 1 al 9 de febrero en Miami, Florida. Cabe destacar que en el 2024, Wapa Deportes celebrará 14 años como el canal oficial del Major League Baseball (MLB).

Wapa Televisión revalidará como el canal oficial de la belleza y, nuevamente, transmitirá el certamen internacional de Miss Universe, desde México. Además, junto a la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, Karla Guilfú Acevedo coronará a su sucesora en el evento anual.

En el “Upfront”, el equipo de “Noticentro” también afirmó estar listo para la contienda electoral. Normando Valentín y Katiria Soto liderarán “Decisión 2024″, un programa semanal para mantener informado al electorado. Lo mismo sucederá con sus programas enfocados en análisis político.

Finalmente, en alianza con la organización Women Who Lead, el Canal 4 presentará el primer “townhall” televisado centrado en temas que impactan a las mujeres en el ámbito electoral y brindar una perspectiva profunda de sus expectativas.