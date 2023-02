El pasado 9 de enero el presentador de televisión Fernando Arévalo dijo “hasta luego” al espacio “Pégate al mediodía”, de Wapa Televisión, tras dos años como anfitrión del segmento “Análisis neutrar”. Al parecer, su ausencia en la pantalla boricua no fue por mucho tiempo pues, desde la semana pasada, ha participado en el panel del programa “El poder del pueblo”, de TeleOnce.

Fue con una foto junto a la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que Arévalo, quien inició su carrera en la radio en el 1991, dio a conocer su llegada al espacio liderado por el también expolítico Ángel “Gary” Rodríguez. En la sección también participan las comunicadoras Carlisa Colón y Shalimar Rivera.

¿Volverá a correr? Hoy nos visitó en ‘El poder del pueblo’, pero no soltó prenda”, escribió junto a la fotografía.

Sus seguidores, de la misma manera que lamentaron su salida de “Pégate al mediodía”, celebraron volver a verlo en “El poder del pueblo”. Muchos acudieron a la red social para expresarlo.

“Dios te bendiga cada paso que des. Mucho éxito”, “Nando, no la dejes sola. ‘Congrats’ licenciado” y “Contra, Nando, qué ‘cool’, en TeleOnce”, fueron algunos de los comentarios.

En Wapa Televisión, el lugar de Arévalo fue ocupado por el presentador y comediante Juan Ramón Abrams Quiñones, mejor conocido como “Junior Abrams”. Esto supuso el regreso del comunicador al medio del que se despidió hace 10 años.

“Yo estaba en casa de lo más tranquilo. No quería hacer nada. Sin embargo, en un momento dado, recibo la llamada de Gilda (Santini), que me dice lo que estaba pasando, que Fernando iba a abandonar el programa y que Sunshine había pensado que yo podía ser la persona que llenara ese hueco”, dijo Abrams en entrevista con El Nuevo Día. “Sunshine, tú sabes que es medio loco, por no decir que es loco completo. Una vez más, (demuestra) que tiene buen ojo y es un genio en eso de escoger la gente para los lugares en los que los quiere. Ese no es el caso mío. Yo creo que, al fin y al cabo, dentro de un par de años, se dará cuenta que estaba equivocado por completo”, añadió entre risas.

Arévalo, por su parte, ocupa el espacio de Roque José Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid, quien anunció su salida del vespertino de TeleOnce por complicaciones de salud.

“Pensaba que podía hacer el trabajo... yo me levanto todos los días a las 4:45 a.m. y acababa a las 4:00 p.m. en ‘El poder del pueblo’ con más de 12 horas consecutivas y luego tenía un espacio para rellenar y buscar los hijos a la escuela, pero cuando ellos me dicen ‘Papá quiero hacer esto o lo otro’ yo no tengo energías. Además he tenido que visitar a mis médicos porque tengo esta área (hombros y cuello) con un dolor que me sube a la cabeza y los médicos dicen que es acumulación de estrés”, explicó el presentador.