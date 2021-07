Son amigos, excompañeros de trabajo en la televisión y se han mantenido en contacto públicamente a través de sus redes sociales durante los pasados meses. Sin embargo, una entrevista esta tarde al comediante Alejandro Gil sobre las dos funciones en Florida de su “stand up” “Por la Libre” junto a Danilo Beauchamp crearon la ocasión perfecta para un reencuentro con su amigo y colega Francis Rosas ante las cámaras de televisión.

Fue durante la transmisión de “Ahora es que es”, por TeleOnce, que Rosas sorprendió a Gil, quien salió de Wapa TV en enero de este año para mudarse a Mega TV. La ocasión fue, además, la primera en que Rosas apareció ante las cámaras del canal para el que trabajará, luego que ayer un juez no concediera una petición de interdicto preliminar radicada en su contra por los productores Gilda Santini y Emmanuel “Sunshine” Logroño con la que buscaban evitar que el comediante trabajara para otra televisora mientras se dilucida una demanda por incumplimiento de contrato tras su renuncia a la productora Sanco Inc. y Miranda LS INC, que rinde servicios a Wapa Televisión.

“¿Qué tú haces aquí?”, fue la primera expresión de Gil, luego que Rosas lo sorprendiera con un abrazo por la espalda durante una entrevista con los animadores Shalimar Rivera y Julián Gilormini. “Solo les voy a decir esto: ‘Danilo, Danilo, Danilo’”, dijo mientras miraba abrazaba a Gil para echarle fiero a otro de sus colegas y excompañeros de televisión Danilo Beauchamp.

“¿Esto es legal? ¿Tú puedes estar aquí conmigo ahora? ¿Esto es legal o me vas a meter a mí en un problema?”, vaciló Gil en referencia al proceso legal que se sigue en su contra por incumplimiento de contrato. “Yo tengo buenos abogados”, respondió entre risas Rosas antes de despedirse.

Tras su renuncia para moverse a TeleOnce, el actor fue demandado el pasado viernes, 2 de julio, por los productores con los que laboró durante cerca de dos décadas. Santini y Logroño reclaman entre otras cosas, daños de $100,000 tras la salida del comediante. Además, con la petición de interdicto preliminar que el juez del Tribunal de San Juan Alfonso Martínez Piovanetti rachazó ayer, buscaban prohibir que Rosas prestara servicios fuera de Wapa Televisión como actor y talento en la televisión hasta el 31 de octubre de 2022.

Ayer, poco después de que el juez anunciara su determinación durante una videoconferencia, Rosas, así como Gil y Beauchamp anunciaron el espectáculo de comedia “#FreeFrancis” en el Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 17 de septiembre, un show en el que se expondrá a que otros colegas y personalidades hagan chistes y bromas alrededor de su figura.

“¡Ahora sí! A celebrar en grande los 40 años de vida y 20 años de profesión del comediante Francis Rosas. Junto a él lo acompañaran múltiples compañeros artistas quienes lo van a destruir en un “roast” de celebración”, lee la promoción que compartió Beauchamp en sus redes sociales.

Actualmente, Beauchamp y Gil -quienes renunciaron a Producciones Sanco en 2019 y 2021, respectivamente- trabajan con Mega TV, donde tienen el programa “Los HP”. Además, conducen el programa radial “El Reguero” de la Nueva 94 FM.