Gredmarie Colón vuelve a la televisión boricua con ganas de hacer ganar y reír al público: “¡Estoy culeca!”

“Quería estar con mi familia, ya que no resido en Puerto Rico, lamentablemente. Era la tercera oportunidad que me estaban ofreciendo acá en Puerto Rico y me imposibilitaba un poco, ya que quería estar cerca de mi niña. Pero mira como toda obra, y precisamente la oportunidad llega cuando mi hija comienza su verano y pasa el verano en la isla. Así que, estoy cerca de ella y hago lo que tanto me apasiona”, detalló sobre la oportunidad.