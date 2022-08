Hace una semana comenzó la nueva temporada de “Guerreros: Cobras versus Leones” en Wapa Televisión. A su vez, el presentador Jaime Mayol fue confirmado como nuevo animador y padrino de los “Leones”, rol que desempeñó el exgimnasta boricua Tommy Ramos hasta el pasado 6 de julio.

“Oficialmente Jaime será el padrino de la manada… ¡Bienvenido!”, escribió la producción a través de las redes sociales junto a una fotografía del también copresentador de “Viva la Tarde”.

Inmediatamente, los fanáticos del espacio televisivo comenzaron a cuestionar la salida de Ramos. Muchos, incluso, comentaron que preferían al esposo de la también deportista puertorriqueña Vilmarie Mojica.

“No valoramos a Tommy”, “Pero, si Tommy lo hacía mejor”, “Ahora claman a Tommy. Jajajajaja... Llegó el que no se le queda calla’o a Diane”, “Ustedes no querían a Tommy. Ustedes decían ‘fuera Tommy’ y ahora lo quieren”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Ramos, por su parte, aprovechó la coyuntura para aclararle a sus seguidores que la decisión no fue personal, sino de la producción.

“‘Sorry’, familia. Estuvo fuera de mis manos, fue una decisión de los maracachimbas. Fue un placer. #LeónPorSiempre”, escribió en una de sus historias.

El pasado 6 de julio, el deportista se despidió del programa con la esperanza de regresar cuando se reanudara la temporada.

“Hoy comienza una nueva aventura… ‘Guerreros versus Los Otros 2.0′. Gracias a todos los que desde un principio me apoyaron, a la producción de ‘Guerreros’ y Wapa Televisión por la gran oportunidad. A Diane Ferrer y Emilio Pérez por enseñarme tanto. Gracias a mis Leones y Cobras por todo el cariño. Y gracias a todos los fanáticos que día tras día sintonizan el programa y nos ayudan a no dejarlo caer. Espero la vida me vuelva a dar otra oportunidad y pueda estar de regreso con ustedes cuando se reanude la temporada. Hasta entonces, nos vemos”, manifestó.