Jeremy Ortiz celebra cuatro años como hombre ancla de “Telenoticias”

“¡Ya son cuatro años como hombre ancla en ‘Telenoticias Fin de Semana’ (Y unas libritas adicionales). Lo mejor de todo ha sido tener compañeros de trabajo que no solo son excelentes profesionales, sino que son aún mejores seres humanos con un gran corazón, y que nos hemos convertido en amigos. Y por supuesto, agradecido del cariño de la gente, que nos ha seguido todo este tiempo en esta gran responsabilidad de informar. Sabemos que este no es el fin, y que todo ha sido por la gracia de Dios, no porque esté de moda decirlo, sino porque Él siempre ha tenido un solo propósito. ¡Gracias a todos los que han sido parte de esta travesía!“, sostuvo.