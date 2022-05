Desde esta mañana, un ambiente de expectativa y misterio se apoderó de Wapa Televisión cuando, a través de las redes sociales, anunciaron el regreso de “alguien muy especial” cuya imagen se revelaría a las 11:30 a.m. La lista de nombres comenzó con “Maneco”, el personaje interpretado por el comediante Wilson Torres, y terminó con Francis Rosas, quien actualmente produce su propio programa en TeleOnce.

Esta vez los seguidores del Canal 4 no la pegaron. “Se acabó la espera. ¡Karla Michelle regresa a casa!”, informaron en las plataformas digitales del medio televisivo.

La actriz y comediante Karla Michelle Sánchez fue recibida esta mañana por Angelique Burgos “Burbu”, Natalia Rivera, Carlos Torres, Melwin y Ackerly Cedeño en “Pégate al mediodía”, producción de la que formará parte como presentadora desde hoy. La noticia fue confirmada por la intérprete de “Degollina” cuando la esposa del dirigente de los Piratas de Quebradillas, Larry Ayuso, le preguntó si el motivo de su visita al programa era solo para jugar o se quedaba en Wapa Televisión.

“Me quedó y estoy feliz, bendecida”, reconfirmó Sánchez en entrevista telefónica con El Nuevo Día luego de concluir su primer día en el espacio que se transmite de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. La actriz también se preparaba para sus ensayos de “El Remix”, “show” al que se reintegrará el próximo miércoles tras una pausa de dos años.

En marzo de 2020, cuando la entonces gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, decretó un toque de queda que obligó a los ciudadanos a quedarse en sus hogares las 24 horas del día para evitar la propagación del COVID-19, la comediante entró en un proceso de transformación y renovación que la motivó a detenerse y replantearse algunos aspectos de su vida. En este proceso, la artista reconoció que fue su fe en Dios la ayudó a mantenerse firme.

“Me dieron muchas cosas, me dio depresión, no entendía lo que estaba pasando con la pandemia y tenía miedo. Le tenía terror a lo desconocido, no me sentía segura. Me guardé por dos años. Vine a salir los otros días porque hay que trabajar, había que retomar la carrera. Esta es mi misión, Papá Dios me quiere haciendo esto, fue un don que Él me dio”, manifestó Sánchez.

Sobre su faceta como animadora, la artista se describió “emocionada” al compartir labores con profesionales que admira y que también considera amigos. De hecho, la confianza con Burgos, según Sánchez, “es otra cosa” porque su junte viene desde “No te duermas” (Telemundo).

“La conozco desde hace muchos años. La admiro muchísimo, hasta la imito. Ella es inspiración para mí, me parece una persona maravillosa”, apuntó sobre su colega que la semana pasada anunció que se está preparando para fungir como productora ejecutiva de su propio programa nocturno de la mano de Gilda Santini.

En esa línea, Sánchez agradeció a Santini y su esposo, el productor Emmanuel “Sunshine” Logroño, a quienes describió como unos “ángeles en la tierra” que siempre han tocado a su puerta cuando más lo ha necesitado. Al igual que en ocasiones anteriores, narró, esta nueva oportunidad en Wapa Televisión ha sido una oración contestada.

“Yo me arrodillo, pido a Dios, y él cumple. Ahí recibí la llamada de Gilda. A Sunshine, creo que antes de llegar a Wapa no lo conocía. Lo vi una vez cuando estaba grabando el vídeo de ‘El tango del pecado’ de Residente, hablamos y un día recibí una llamada suya. ‘Oye, quiero que trabajes conmigo’, me dijo”, recordó la actriz sobre sus inicios en el Canal 4.

La discípula de las actrices Johan Polanco y Judith Pizarro reconoció que gracias estas artistas y a los productores es que ha podido desarrollar su carrera.

Entre sus planes futuros, Sánchez planifica crear un canal en YouTube que utilizará para concienciar sobre el enanismo y cómo se puede vivir una vida normal aún con esta condición.

“Me gustaría presentar cómo es mi vida, lo que es ser una persona de baja estatura y que no hay limitaciones. Puedes casarte, puedes tener bebés y puedes llevar una vida normal. Me gustaría inspirar a mi público y que digan ‘si ella puede, yo también’”, exteriorizó.