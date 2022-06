El verano llegó en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, para entrar en calor y recibido por todo lo alto, “La Bóveda de Mr. Cash”, de TeleOnce anunció la integración de nuevos juegos, talentos y tema musical.

“Arrancó el Verano” es un tema refrescante, interpretado por el cantante de música tropical, Rubiel, exintegrante de Grupo Mania. Asimismo, esta temporada trae segmentos de juegos como “A Ciegas y en Pelota”, “El Tumba y Tumba”, “El Chancletazo” y “El Hippo”.

A través de un comunicado de prensa, el programa, conducido por Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash, reveló que el actor y comediante Edwin Emil, se unirá con los personajes de “La Chachi” y “Doña Rosín”, quien a su vez llegarán a las playas realizando juegos en directo.

El pasado 18 de mayo, Zuleyka Mejía, conocida por interpretar el personaje “La Betty Boricua”, compartió con sus seguidores de las redes sociales que regresaba a la pantalla televisiva a través del programa de juegos de TeleOnce.

“Amistades enviándome fotos de que me estaban viendo hoy en televisión. Les doy las gracias a cada uno por sintonizar y apoyarme. Hace tiempo quería dejarles saber que era parte de este equipo tan bonito, gracias a la producción, a ustedes, amigos, y Dios que me ha regalado tanto por ser, resiliente y no perder la fe. En la espera me puse pa’ mí y mira todo lo que ha llegado. ¡Ustedes son testigos!”, manifestó Mejía.

La actriz y comediante cobró notoriedad en la televisión desde diciembre de 2020, cuando llegó al programa “Puerto Rico Gana”, de Telemundo, con su interpretación del personaje de “Betty”, que comenzó a imitar la primera vez que se transmitió la telenovela colombiana en Puerto Rico hace 21 años.

La Bóveda de Mr.Cash se transmite de lunes a viernes a las 2:55pm por TeleOnce.