Basta con llegar al vestíbulo del estudio televisivo de TeleOnce en The Mall of San Juan para saber que algo nuevo se avecina. El olor a pintura fresca y el sonido de una sierra eléctrica anticipan cambios, rediseños y modificaciones.

Llegamos a donde se graba lo que hasta hace una semana se llamaba “La Bóveda de Mr. Cash” y pudimos confirmar lo anterior. Allí fuimos recibidos –con mucho entusiasmo y energía- por Awilda Herrera, Andrea Rivera y Luis Fontánez “Finito”, tres figuras de la producción original que llegó a la pantalla boricua hace 5 meses de la mano del animador Josué Carrión “Mr. Cash”. Junto a ellos, Andrés Waldemar Volmar, quien desde esta noche se integrará al grupo de coanfitriones y custodios de “La Bóveda de TeleOnce”.

El rediseñado programa se transmitirá, a partir de hoy, en horario estelar a las 8:00 p.m. Según adelantaron los conductores, se presentarán más de 15 juegos, escenografía y logo renovados y nuevas formas de llegar al público.

“Le llamamos ‘el bloque poderoso de TeleOnce’. Estamos súper contentos de tener este nuevo horario. (Es) un reto también, pero continuamos con la misma alegría. Te diría que traemos la chispa y la energía. Continúan ‘Los Gallos’, más juegos, mucho más dinero y de verdad que un programa de primera, totalmente”, expresó Rivera, quien también presenta el acontecer noticioso en la industria del entretenimiento a través de “Las Noticias”.

Entre los juegos nuevos los animadores destacaron el “TeleBingo”, donde el público tendrá la oportunidad de ganar $1,000 diarios. Lunes tras lunes, se distribuirán 125,000 copias en uno de los diarios del país y 25,000 en los restaurantes Burger King.

“Todo Puerto Rico puede participar. Si no fuiste la llamada que entró para ganar los $1,000, en la parte posterior tendrás un ‘bar code’ que te dirigirá a una plataforma donde encontrarás más posibilidades de ganar y hasta la oportunidad de entrar a la bóveda. Se ve vacía ahora porque se está remodelando, pero viene repleta”, prometió Fontánez.

“La Bóveda de TeleOnce”, detallaron, regalará sobre $3,000 diarios. El formato, además, incluirá juegos existentes como “Que no se te trepe el mono” y revivirá clásicos como “El palo enceba’o”.

En esa línea, de apelar a la nostalgia de sus seguidores, el programa robustecerá su ofrecimiento de comedias. Papito “El Bello, interpretado por Ángel Pérez; Doña Rosín, por Edwin Emil Moró y Chiquitota, por Joel Enrique Rivera son algunos de los que deleitarán al público en el estudio y en sus hogares. Asimismo, Los Gallos, están listos para sumar nuevos miembros a su familia.

Awilda no para de aprender

Herrera, quien se dio a conocer por su participación en el programa de citas, “Enamorándonos”, de Univisión, dijo a El Nuevo Día que desde que llegó a la producción el pasado mes de julio no ha parado de aprender y disfrutar el proceso.

“Los chicos son increíbles, me han tratado muy bien. Yo vengo de un formato distinto. Es mi primera vez conduciendo un programa y me encanta el proceso porque ellos me lo han facilitado. Así que estoy contentísima con la oportunidad, vengo a darlo todo y a dar muchísima chispa para que la gente se enganche”, expresó “La Poderosa”.

La presentadora puertorriqueña de padres dominicanos, reveló que lo más que disfruta es ver la emoción de la gente cuando gana. Precisamente, esa es la mayor motivación de quien siempre soñó con llegar a la televisión.

“Este tipo de programas saca del estrés a las personas y los distrae de sus problemas. Se ríen, pero también los ayuda en lo económico y en lo emocional. Para mí eso es sumamente importante. Hay gente allá afuera que la está pasando muy mal y se sientan a vernos en televisión y se les olvida”, apuntó.

“Todos estamos en el mismo barco”

Han pasado cuatro meses desde que Rivera dio el salto de Wapa Televisión a TeleOnce y expresó que se encuentra en un momento “muy bonito”. Aunque aclaró que todos los equipos donde ha pertenecido son “excelentes”, este grupo se ha compenetrado muy bien.

“Somos un equipo y nos ayudamos mutuamente porque la realidad es que los cuatro estamos en el mismo barco. Si no remamos todos para el mismo lado, pues no funciona. Y siempre, desde el principio, ha sido así. Desde que todos llegaron como que hemos tenido un clic y en mi caso me he sentido súper bien”, contó.

“Andreíta”, como es conocida por varios de sus colegas, no puede decidir si prefiere su rol como animadora de “La Bóveda de TeleOnce” o presentadora de “Las Noticias”, pues, aunque son tareas muy distintas, ambas le permiten conectar con el público de forma directa.

“A mí siempre me ha gustado ese contacto con las personas. Yo creo que esa es una de las cosas que me caracteriza. Yo siempre he sido bien accesible, por eso no puedo decir que un rol me gusta más que otro. Ambos los ejerzo con la misma responsabilidad”, agregó.

“Finito”, privilegiado

Una vez pisó el estudió de “La Bóveda de TeleOnce” hace cuatro meses, “Finito” se sintió como pez en el agua. Aunque destacó que en el programa del Canal 11 realiza “un montón de cosas que no hacía antes” en “Puerto Rico Gana” de Telemundo.

“Me he disfrutado el proceso desde el principio, desde el primer día. He podido coincidir con compañeros que se han convertido en familia porque nos llevamos súper bien”, enfatizó.

El DJ de profesión, de igual modo, aclaró que el cambio de canal no afectó su relación con el público. Al contrario, le sirvió para comprobar que conectó con la gente de forma genuina, pues no han dejado de seguirlo.

“Vivo el cariño a diario. La gente me saluda dondequiera. Yo creo que es por el hecho de ser yo mismo. Yo nunca he cambiado nada. Soy lo mismo aquí que afuera. Lo mismo lo vas a ver en todas partes. Y me siento privilegiado de que la gente me quiera y me muestre tantas muestras de cariño a diario. Es increíble, de verdad”, dijo emocionado.

Listo para su debut

Para Volmar, llegar a los hogares puertorriqueños desde esta noche es un sueño hecho realidad. Desde pequeño, el exsecretario de Recreación y Deportes en el 2017, se considera un fanático de la televisión nacional.

“Tener la oportunidad de ser parte de ella (la televisión), de entrenar con personas que tú ves desde que eras pequeño, como Sara Pastor, y de repente tener ese privilegio y trabajar con este extraordinario grupo de compañeros, es muy gratificante y abrazo la oportunidad”, expresó quien también aspiró a la alcaldía de Dorado por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Desde esta plataforma, el también exejecutivo en la Compañía de Turismo de Puerto Rico, pretende darle a los puertorriqueños un bálsamo de alegría y de esperanza. Aunque ya había trabajado como presentador en “El Bloque Comunitario” de WIPR, esta sería su primera oportunidad donde también deberá entretener.

“El mayor reto, sin duda, es lograr que el público te quiera, que se enganche, que sean receptivos a esa propuesta en la que te estás presentando, y hacia eso voy”, comentó.