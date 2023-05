Desde sus respectivas salidas de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo, Madison Anderson Berríos, José “Pepe” Gámez, Osmel Sousa y Patricia Navidad se han mantenido bastante ocupados entre compromisos con la cadena de televisión hispana, encuentros con fanáticos y creación de contenido para sus redes sociales.

Ayer, estas cuatro figuras destacadas en la tercera temporada del “reality show” más visto en la televisión hispana, encendieron las alertas de sus seguidores al anunciar que protagonizarían una nueva competencia. Según una promoción de Telemundo, los famosos se medirán en la cocina.

“Para mí la cocina es algo místico y sanador”, dijo Navidad. “Voy a demostrar que los hombres mexicanos también sabemos cocinar”, expresó Gámez, por su parte sobre “Los chefs en casa”.

La gran ganadora de “La casa de los famosos 3″, de igual manera, argumentó que “aunque ustedes no me han visto mucho en esta faceta, la cocina también será mi pasarela”. Sousa, a quien nunca se le vio en la cocina de la mansión, estableció que “todos me conocen ahora como ‘Osmel en la cocina’”.

PUBLICIDAD

Las reacciones de los usuarios fueron diversas. Unos apuestan que esta vez la victoria será para la cantante mexicana. Otros comentaron que solo lo verán por actualizar la novela de “Pepison”, la amistad entre Anderson y Gámez. Mientras tanto, muchos no se aguantan por ver al “Zar de la Belleza” en esta faceta.