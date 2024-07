Melina León tras quedar eliminada de “Super Chef Celebrities”: “Todos ganamos”

View this post on Instagram

“Bueno, pues aquí estoy. Me salvé, de no venir mañana. Como ven, no tengo el nombre, así que, Bebesauro, fuiste uno de los que llegaste a la final de mañana, gracias a Dios, Saudy y tú, maravillosos los dos. Aquí tenemos a Franco, con mucha alegría, sin el nombre también. Todos ganamos, llegamos a la final los cuatro, aprendimos muchísimo”, comentó la intérprete de “Baño de luna”.