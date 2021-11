A lo largo de la historia de los “realities” en la televisión, pocas veces el público ha sido testigo de que un participante renuncie a su ego para reconocer las virtudes y fortalezas de su contrincante. Sin embargo, esta noche, al momento de anunciar la candidata que se despediría de “Nuestra Belleza Latina” de Univision, un silencio profundo se apoderó del estudio mientras la cubano-argentina Mia Dio se refería a la modelo favorecida, Jaky Magaña.

Alejandra Espinoza, primera ganadora de la competencia en 2007, invitó a la afamada personalidad de TikTok de 20 años a que no llorara porque estaba segura de que “el mundo” iba a conocer más de su talento a través de la pantalla, no solo por la red social. En ese momento, la joven que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en la plataforma interrumpió a la actriz para aclarar que, de resultar favorecida, hubiera renunciado a la oportunidad para cederla a Magaña.

“Si ella no se salvaba, yo renunciaba” dijo la participante, quien admitió que la mexicana fue la única amistad que conoció en el “reality”. “Ella me dio la oportunidad de conocer la amistad. El público no ha conectado con Jaky, pero yo sí”, añadió mientras recibía el aplauso de los seguidores de la competencia y el jurado compuesto por Giselle Blondet, Daniella Álvarez, Jomari Goyso y Adal Ramones.

Por su parte, luego de haber estado el domingo en riesgo de eliminación, la boricua Raishmar Carrillo tuvo un despertar y se consagró como “la mejor de la noche” al mismo tiempo que ganó el reto del contenedor misterioso de improvisación. La natural de San Juan debió interpretar a una abogada que defendía la inocencia de su cliente (Gabriel Coronel).

Como si llevara años en la industria de la actuación, Carrillo logró superar con soltura y naturalidad el obstáculo y se adueñó de la escena a través de la improvisación.

Otro de los momentos más memorables de la noche fue de parte de Sirey Morán, quien desde hace cuatro años no veía s su padre. La producción de “Nuestra Belleza Latina” se las ingenió para que el progenitor de la modelo la sorprendiera en plena prueba de actuación. Muy conmocionados por lo que acababa de pasar, ambos se abrazaron y lloraron.

“Fue muy auténtico”, dijo Ramones luego de ver la presentación.

Con motivo de la celebración de Halloween, las concursantes desfilaron con un vestuario inspirado en la serie de Netflix, Bridgerton, mientras el cantautor Carlos Rivera interpretaba el tema “Cuántas veces”. Al final de la noche, las participantes volvieron a la pasarela para lucir unas prendas de la festividad mexicana del Día de los Muertos. Con llamativos maquillajes de catrinas, coronas de flores y trajes con pedrería, las concursantes se despidieron de la gala hasta la próxima.