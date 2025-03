Para la actriz Noris Joffre formar parte de la tercera temporada de “Super Chef Celebrities” fue su terapia para poder sobrepasar el duelo tras la muerte de su pareja, el músico español José Luis De La Paz y por lo que su eliminación la noche del lunes de Fogón, no representó una pérdida, sino todo lo contrario.

“Me ha servido para relajarme un poco y poner mis pensamientos en orden. Me ha ayudado mucho a tratar de estabilizarme emocionalmente. Ha sido una terapia increíble y ahora estoy más tranquila”, comentó en entrevista con El Nuevo Día tras convertirse en la sexta participante en achicharrarse y desfilar por el “pasillo de las Cenizas de la competencia de Wapa Televisión.

La receta de paté de hígado de res, niños envueltos, ensalada de pasta con chorizo y Aperol Spritz fue la última que Joffre confeccionó ante los “Jueces del Olimpo”, los chefs Giovanna Huyke, Héctor Rosa y Moraima Febus “Chefita”, quien sustituyó a Enrique Piñeiro.

“No lo condimenté lo suficiente”, confesó. “A mí me gustó, pero cada uno tiene su paladar”, sostuvo al enfrentarse en la cocina al baloncelista David Huertas; la relacionista Uka Green y el actor Jorge Luis Ramos.

En cuanto a su participación en la candente cocina, aseguró que llegó con las manos abiertas para aprender todo lo que pudiera durante su estancia, la cual creyó sería una más corta. “Yo pensé que me iban a eliminar, sino a la primera, a la segunda semana. Y resulta que no, fui la sexta. Eso fue más estresante porque ya el nivel era complicado. Cada vez que llegaba me sentía más estresada porque el compromiso conmigo misma era mayor”.

1 / 20 | Quién es quién: conoce a los participantes de "Super Chef Celebrities". Los participantes de la nueva temporada de "Super Chef Celebrities" por Wapa TV. - Suministrada

“Yo llegué aquí sin saber ni siquiera freír un huevo, y por lo menos he aprendido. Todo suma. No todo está perdido, yo he visto en otras competencias que los achicharrados regresan… quien sabe qué va a pasar”, añadió al dejar los utensilios listos de ocurrir una repesca de exparticipantes. “Yo vine para eso, claro que sí, estoy aquí para lo que pase. Soy una mujer que le encanta lo impredecible”.

A pesar del estrés que sintió Joffre a medida que el nivel de exigencia iba en aumento, contó que la pasó muy bien en la cocina, específicamente cuando le tocó cocinar una paella de mariscos, papas bravas, torrijas y aioli, un plato clásico español que le trajo gratos recuerdos de su fenecido compañero de vida.

“Él (José Luis De La Paz) siempre me hablaba que quería enseñarme a hacer una buena paella y mira, ese plato me salvó de un fogón. Es el platillo con el que más afinidad he tenido” reveló.

¿Qué te llevas de “Super Chef Celebrities”?

“Me llevo algo más de lo que no sabía hacer. Llegué sin cocinar, por lo menos ahora sé. No es que vaya a cocinar, porque ahora si menos que nunca, pero lo sé hacer, si tuviera que hacerlo”, contó entre risas.

Ahora, en la lucha por el premio de $40,000 y el pilón dorado todavía se encuentra la creadora de contenido Natasha Isel; el baloncelista David Huertas; la creadora de contenido Keiry Narváez; la escritora, comentarista y relacionista Uka Green; la actriz Juliana Rivera y el director, productor y actor Jorge Luis Ramos; la cantante y compositora Victoria Sanabria; el locutor y comediante Freddo Vega; la creadora de contenido Marena Sofía; el comediante y ministro Keropi Sánchez; la presentadora Catherine Castro y Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado.