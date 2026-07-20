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Pamela Noa explota en llanto: “Tengo mucho coraje”

La presentadora de “Hoy Día Puerto Rico” tuvo una inesperada pérdida

20 de julio de 2026 - 2:11 PM

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Pamela Noa trabaja en radio, televisión y en la plataforma de Molusco TV. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Pocas veces las figuras públicas muestran su vulnerabilidad ante las cámaras o en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos años, muchos han tomado las redes sociales para hacerlo y expresar sus sentimientos y emociones tal cual las experimentan desde el lado humano y social.

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Este es el caso de la presentadora del programa “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo, Pamela Noa quien recurrió hoy a las redes sociales para mostrarse quebrada en llanto ante le inesperada muerte de la perrita Mila, que recién adoptó gracias a la campaña “Desocupar los albergues”.

Tan reciente como la semana pasada, la también locutora y talento del programa “La Tendencia de Molusco” de KQ 105 FM informó a sus seguidores la adopción de la perrita que estaba en busca de un hogar.

Hoy, lunes, la felicidad cambió drásticamente al informar sobre la muerte de su perrita en medio de lágrimas, coraje, rabia y desconocimiento, ya que no sabe la causa de la muerte de la mascota.

“No sé si esto era un buen momento para grabarle este video. Pero lo que siento es mucho coraje, rabia... y no es con nadie, es con todo. La única razón por la que lo comparto es porque les compartí la alegría y siento que también tienen derecho de saber lo que está pasando y compartir con ustedes cuando las cosas no son tan cool. Detesto llorar en cámara, es horrible. Pero tengo mucho coraje de no entender el porqué pasan las cosas. Mila murió, la perrita nueva que adoptamos murió”, reveló Noa en el video difundido en sus redes sociales.

La presentadora explicó que desconocía la causa de la muerte de la mascota, porque se acostó a dormir y falleció.

De igual forma, alentó a otras personas para que adopten animales de los santuarios y albergues ante la problema de la sobrepoblación de perros y gatos en Puerto Rico que buscan un hogar.

“Tuvimos muy poquito tiempo para amarte Mila, pero te amamos. Por fa(vor) que esto no les impida adoptar una mascota, solo se los comparto porque sentí que tenían que saberlo”, expresó Noa.

Noa ha recibido cientos de mensajes de consuelo y solidaridad a través de su publicación en las redes sociales.

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Pamela NoaTelemundo
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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