El presentador del programa “Despierta América” de Univision, Raúl González se distingue en el espacio por la sinceridad con la que expresa sus sentimientos frente a las cámaras o en las redes sociales.

A través del tiempo ha abierto su corazón y comparte detalles personales e íntimos con sus seguidores. El más reciente lo reveló esta semana en el estudio de televisión al admitir que ha sido un hombre infiel.

Durante una charla que tuvo con su compañera de labores, Karla Martínez, González reconoció su error.

“Yo te decía, Karlita, que yo sí he sido infiel”, dijo el animador con la seguridad de que no repetiría la acción.

“Me he sido infiel a mí mismo”, prosiguió. “Cuando he dejado de ser yo en esencia para complacer a alguien. Cuando he dejado de creer en mis convicciones y mis valores por lo que opinen los demás o por quedar bien con alguien”, expresó el presentador venezolano.

En su admisión reconoció que la infidelidad no solo afecta a la pareja, sino a uno mismo.

“Pienso que esa es la infidelidad más grande, y cuando hicimos un segmento hace unas semanas sobre a quién le pedirías perdón, yo me pedí perdón a mí mismo por eso, porque uno no puede dejar de ser uno. No, la vida es una y hay que vivirla como es”, añadió el presentador que cuenta con más de 400,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

La presentadora mexicana por su parte añadió: “creo que la peor infidelidad es esa, ser infiel a ti mismo”.

“Una vez te eres infiel a ti mismo, ya eres capaz de ser infiel a cualquiera”, concluyó Martínez.