Bajo un cielo resplandeciente y rodeado de un mar de gente que lo acompañó desde la Asociación de Policías en Guaynabo hasta el estadio Hiram Bithorn en San Juan, el comediante puertorriqueño Raymond Arrieta completó el último tramo de la decimoquinta edición de “Da vida”. Con esta meta alcanzada, el también presentador de Telemundo sumó 1,024 millas y más de $15,000,000 en la gesta a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

En el sexto día de caminata, Arrieta salió a las 3:00 p.m. desde la égida de la Asociación de Policías, en Guaynabo. Desde allí, hacia el norte, luego tomó por la PR-1 hasta llegar a la intersección con la avenida Ing. Manuel Domenech y doblará a la derecha frente al Departamento del Trabajo.

En plena ruta, durante la transmisión de Telenoticias, el anfitrión de “Día a Día” expresó que aguarda con emoción el poder estar ya en el punto de llegada, donde suele recibir la mayor cantidad de donativos en beneficio de los pacientes de cáncer.

“Son quince años, último tramo, emocionado, loco por estar allí y ver cómo nos pone el camino porque llegan las donaciones y esa es la sorpresa mayor”, dijo Arrieta, quien se ha enfrentado a las altas temperaturas que han azotado a Puerto Rico, razón por la que el pasado día hubo que ponerle oxígeno.

“Siempre pasan situaciones. Todos los años pasa algo que uno no se espera, pero siempre estamos preparados para lo que venga. Ya estamos trabajando con todo, lo importante es el rebote que venga en los próximos días, que todo esté bien, que estemos sanos, para entonces, quiero regresar al hospital y visitarlo nuevamente, a ver como esta todo. Estoy alegre, de verdad que estoy bien contento”, agregó el intérprete de Plinia Palerm.

En el trayecto también se pudo apreciar al cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien participa de esta gesta por cuarto año consecutivo.

“Estoy contentísimo de ver tanta gente. Obviamente, empezamos por Raymond, pero hay tanta y tanta gente que ha trabajado y que está haciendo cosas hermosas. Ver a un pueblo tan unido me inspira mucho, así que contento de que estén cooperando mucho”, dijo el intérprete de “No me doy por vencido”.

“Lo más que me ha llenado es que Puerto Rico es unido, que Puerto Rico es una familia hemosa, que la gente al momento de dar vida, hace lo que puede y da lo que no tiene. A mí estas cosas a mí me inspiran, lo que ha hecho Raymond y lo que ha hecho toda la familia de ‘Da Vida’ es inspirador. Que el mundo entero se entere de cómo somos nosotros los boricuas. Un beso bien grande a toda esa gente que está luchando hoy día, y un abrazo grande al cielo para los que se nos han ido”, manifestó Fonsi.

Ese momento sirvió para recordar nuevamente a Pedro Alicea, a quien se le dedica esta edición de la caminata, luego de por muchos años estar a cargo de la dirección del programa de Telemundo “Día a Día” y fallecer a causa del cáncer el pasado 14 de mayo. Otro de los que ha partido fue el técnico de estudio Miguel Pagán Pol, también a causa del cáncer. “Se les extraña demasiado, mucho, mucho”, señaló Arrieta.

El también anfitrión del programa “Raymond y sus amigos” ha estado batallando con piel despegada en sus pies y heridas en los dedos, por lo que se le preguntó qué es lo que le empuja cuando eso le duele, a lo que respondió: “Cuando vienes golpeándote en el mismo golpe, valga la redundancia, ya no lo sientes. Ahora mismo voy por aquí flotando y flotando quiero llegar, por eso siempre digo, vamos a ver lo que va a pasar”.

A tres millas de llegar al estadio Hiram Bithorn, las lágrimas lo invadieron. “Doy gracias a todos los pacientes del hospital por confiar en nosotros. A los que están dentro y fuera de Puerto Rico, gracias de corazón”, sentenció.

En el sexto y último día de caminata "Da Vida con Raymond" se unieron personas que cargaba con carteles que incluían imágenes de familiares y amigos que están batallando con el cáncer o que han fallecido a causa de la enfermedad. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

Al llegar a la avenida Constitución PR- 25, Raymond y toda la multitud se disponen a doblar frente a la Asociación de Empleados (AEELA), hasta llegar a la intersección con la avenida Franklin Delano Roosevelt PR-23. Luego, continuarán su paso frente a Telemundo hasta llegar a los predios del Estadio Hiram Bithorn para el gran cierre.

Desde el 2009, el coanfritrión del programa vespertino “Día a día” ha caminado 87 días. A través de los años, la iniciativa se ha apoderado de las calles de distintos municipios de Puerto Rico, incluyendo la isla municipio de Vieques.

Esta tarde, el Estadio Hiram Bithorn se llenará de un ambiente de fiesta. La celebración será amenizada por Plenéalo, Manny Manuel y Luis Fonsi, tres talentos que han dicho presente desde que el filántropo comenzó a caminar por los pacientes de cáncer.

El comienzo

Fue con motivo de la celebración de los 109 años del natalicio del comediante puertorriqueño Ramón Rivero “Diplo”, que la fundación que lleva su nombre, liderada por su hijo José Orbi, deseó festejar el mismo con una caminata. Sin imaginar lo que le esperaría los próximos 15 años, el presentador Raymond Arrieta aceptó el reto que le lanzó su colega Edgardo Huertas de recorrer la misma ruta que el protagonista de la película “Una gallega en La Habana” realizó en el 1953 a beneficio de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.