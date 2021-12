Tras días de intenso esfuerzo y marcados en su mayoría por un clima lluvioso, el presentador y comediante Raymond Arrieta anunció emocionado que logró recaudar la cifra aproximada de $1.3 millones en la edición número 13 de la caminata “Da vida”, a beneficio del Hospital Oncológico de Puerto Rico.

El evento que comenzó el lunes en Caguas, culminó hoy en el estacionamiento de la última estación del Tren Urbano en Bayamón.

“Llegamos ya… cinco días caminando como le prometimos al Hospital Oncológico, que queríamos hacerlo para seguir su tratamiento, para llevarles esperanza”, expresó el artista al culminar su recorrido e integrarse con sus compañeros de programa “Día a día”, que dedicó parte de su transmisión desde el lugar de llegada.

“El segundo día de la caminata yo llegué a casa y le dije a mi esposa que no podía más, que iba a parar, que no podía más”, confesó Arrieta al punto de las lágrimas. “El tercer día cuando caminé de Hatillo a Arecibo me pompié, la gente me ayudó, el cariño del pueblo, lo pudimos lograr. Desde ahora les digo que el año que viene vuelvo a caminar nuevamente”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Gracias a esos voluntarios para acompañarnos estos cinco días, Emergencias Médicas, la Policía, los Bomberos, pero sobre todo, al pueblo de Puerto Rico que siempre estuvo presente no importa la lluvia, porque cuidado que cogimos mucha lluvia”, expuso en una transmisión que incluyó testimonios y mensajes de esperanza.

El presentador adelantó los planes de retirarse en la caminata número 15, que será en 2023, y para la que considera una ruta de San Juan a Ponce. “A ver quién se atreve, y vamos a llevar ese dinero al hospital”.

También anunció su ilusión de lograr una aportación total de $20 millones como resultado de 15 años de compromiso con los pacientes y sobrevivientes de cáncer.

En la ruta de hoy, además de voluntarios y público que lo admira, el presentador estuvo acompañado del intérprete urbano Guaynaa y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

Desde el lunes, durante el recorrido de cerca de 8 millas diarias que abarcó pueblos como Carolina, San Juan, Hatillo, Trujillo Alto y Arecibo, también lo acompañaron personalidades como como Andrés Jiménez Álex Cora, Eddie Rosario y Oscar Serrano, entre otros.

La situación por el COVID-19 cambió la dinámica de realizar el multitudinario evento. El año pasado el presentador realizó una dinámica de caminata desde el estudio en una trotadora, y logró recaudar una suma aproximada de $1,190,708.99. Este año, el despunte de casos en el verano provocó que la fecha original, que sería en septiembre, se pospusiera a diciembre.