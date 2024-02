Si Leslie Gallardo seguía en “La casa de los famosos” “alguien hubiera terminado sin extensiones”

“Los pocos días que yo estuve dentro, que parece de verdad que fue bastante, lo que yo pude ver en ese cuarto es que no hay nada de unión real, que no hay personas 100% honestas y que hay personas que son capaces de devorarse a gente que dicen querer con tal de ganar ese premio”, agregó.

“Deja que pierdan una prueba semanal y que tengan el presupuesto al 50%, y te lo juro que van a empezar a rodar (cabezas). Y me ha faltado decirle muchas cosas a esa mujer (a García). A mí, me digan lo que me digan, Thalí García para mí es una persona sumamente nefasta, sumamente víctima, que todo el tiempo utiliza las cosas a su favor y manipula a todas las personas de su alrededor para que la verdad le crean. Y yo al menos no puedo convivir con gente así”, puntualizó.