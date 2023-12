Competencia, enfrentamientos, polémicas, peleas y nostalgia es lo que, de seguro, se verá en “La casa de los famosos 4″ de Telemundo. En esta temporada, 23 celebridades formarán parte de sus filas.

En el grupo de famosos se encuentra Thali García, una actriz de carácter fuerte que, según aseguró, no dejará que nadie le falte el respeto. A continuación, algunos datos de la intérprete de “Angie” en la telenovela “Silvana sin Lana”.

García, además, es modelo y presentadora de televisión. Una de sus actuaciones más destacadas fue en “El señor de los cielos”.

La mexicana saltó a la fama en el “reality show” de Televisión Azteca “High School Musical: la selección” (2007) cuando buscaban a los protagonistas de la versión mexicana de la película “High School Musical”. Esta experiencia dio paso para que la joven dejara su natal Hermosillo a los 17 años y se instalara en Cuidad de México, donde inició su carrera actoral.

En México fue presentadora de la versión mexicana de “Nickers”, programa de Nickelodeon Latinoamérica. También estuvo en el reparto de “Secretos del alma” (2008), “Rosa diamante” (2012), “Hombre tenías que ser” (2013-2014), “De brutas, nada” (2020) y “Los ricos también lloran” (2022).

En 2020, García reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Hashimoto, que la llevó a subir de peso, algo que la deprimió, pero supo reponerse.

“Les juro que me veía en el espejo y no me reconocía y no me reconocía más allá del físico, que por supuesto esta enfermedad modificó mis facciones, mi cuerpo, todo. Siempre me he considerado una mujer superguerrera, superfuerte, superpositiva y soy esa amiga que siempre te quiere echar porras y sacarte adelante, entonces como que por primera vez en mi vida no podía ni siquiera ser esa amiga para mí misma”, comentó en una historia en su cuenta de Instagram.

“Dejé de cuestionarme y dije: ‘Voy a abrazar esta realidad, la voy a aceptar, voy a aceptar que voy a tener que vivir quizás el resto de mi vida con esta enfermedad y que va a ser un reto para mí de intentar llevar un estilo de vida saludable y verme saludable’”, añadió en septiembre de 2022. Fue así que se puso de pie y trabajó en ella para salir adelante; y finalmente lo logró.

Está casada con Felipe Aguilar Dulce, director y escritor, con el que tiene un hijo llamado Andrés que nació en 2017. Natalia, nació en 2015, fruto de su relación con Gabriel Romero, de quien se separó en 2016.

Ayer, cuando se anunció su participación en “La casa de los famosos 4″, la actriz dijo que se sentía “un poco triste” porque le habían creado “mala fama”. A modo de defensa, solicitó que no la juzguen por sus acciones en el “reality show” “Los 50″ y que se tomen el tiempo para conocerla en la mansión más vista de la televisión hispana.