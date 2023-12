El año pasado, la presentadora de televisión Ivonne Orsini sorprendió con la imitación de la exreina de belleza Madison Anderson Berríos en “La casa de los peposos 2″. A través de su interpretación en la parodia de “La casa de los famosos 3″, la también locutora se ganó el reconocimiento de la audiencia de “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

Esta noche, la comunicadora retomó otra de sus pasiones, la actuación, con el papel de la pelirrubia. Antes de mostrarse ante las cámaras del “show” de comedia nocturno, Orsini dio un adelanto en sus redes sociales.

“Adivinen quién está en un ratito en ‘Raymond y sus amigos’. Tú recuerda de mí”, escribió la coanfitriona de “Hoy día Puerto Rico” junto a una imagen con la peluca que utiliza en el segmento.

“Se botó. Se veía como una misma payasa”, “Te botaste, te quedó brutal. Igualita” y “Me encanta”, fueron tres de los varios comentarios que recibió.

PUBLICIDAD

“Yo dije que no”, contestó la animadora del programa mañanero el pasado mes de frebrero cuando El Nuevo Día le preguntó si participaría en el “reality show” de la cadena. Lo que no pensó ni un segundo fue en personificar a la exreina de belleza puertorriqueña, ganadora de la tercera temporada.

“La realidad es que yo estudié Actuación en la universidad y sí, he hecho obras de teatro. En su momento también paré de hacer mucho (teatro) porque estaba en televisión, estaba en radio, estudié Derecho, así que no podía clonarme. Pero, curiosamente, cuando vino el tema de ‘Maquinón’ fue, nada, esa noche que te llaman típica de ‘mira, ven acá que vamos a hacer ‘La casa de los peposos’’ y vieron a alguien, me imagino, alta, rubia, fue ‘miss’, ‘pues mira, eres tú, te toca”, sostuvo la Miss Mundo Puerto Rico 2008 de 34 años.