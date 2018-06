Luego de 48 años de interpretar a “Quico”, de la serie de “El Chavo el 8”, el actor mexicano Carlos Villagrán decide despedirse de icónico personaje que lo llevó a la fama en la década de los 70.

El comediante mexicano dijo en entrevista con el programa de televisión “Hoy”, de la cadena Televisa, que es momento de decirle adiós a “Quico”, ya que a sus 74 años de edad no es adecuado seguir interpretando un personaje infantil.

“Es hora de colgarlos los tenis de Quico”, expresó Villagrán durante la entrevista.

Y es que su decisión no es porque no pueda físicamente seguir interpretando a “Quico”, sino que lo hace por su edad, además afirma que es por respeto al público y a él mismo.



Aseguró que puede seguir inflando los cachetes y su tono de voz es la misma pero ya no es posible continuar con el personaje.



“Como dice Juan Gabriel en un canción ‘Dios perdona pero el tiempo no’”, comentó el comediante.

Dijo que el personaje que lo llevó a la fama, ahora es su peor enemigo y explicó la razón.

"Es un niño que sale en televisión que soy yo mismo, con 48 años menos, entonces sí hay una diferencia entre ese niño que empezó (1971), al presente que tienen aquí, que tengo 74 años”, dijo Villagrán entre risas.

"Ya siento que debo retirarme por respeto al público y a mí mismo", expresó el comediante.

En exclusiva @KikoCVEoficial revela que ha decidido retirar del espectáculo su emblemático personaje de "Quico" ?? #ConEsteCalor pic.twitter.com/dZQakbA8tr — Programa Hoy (@programa_hoy) 31 de mayo de 2018

La exitosa serie mexicana “El Chavo del 8” se estrenó en 1971, producida por Roberto Gómez Bolaños marcó varias generaciones con sus ingenuos personajes, entre ellos “Quico”.



En total se grabaron 290 capítulos, el último fue transmitido el 1 de enero de 1980. Aunque la serie ha sido retransmitida en varias ocasiones, no solo en México, sino en América Latina.