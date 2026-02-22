Adultos que buscan crecimiento profesional son la “nueva mayoría” estudiantil

FLAGSTAFF, Arizona - ¿Interesado en crear una empresa, aprender sobre inteligencia artificial o explorar un nuevo hobby? Hay una clase para eso.

Millones de adultos estadounidenses se matriculan en cursos universitarios, con o sin créditos, para obtener certificados profesionales, aprender nuevas habilidades o conseguir títulos académicos. Algunos estudiantes mayores buscan ascender en su carrera profesional, un salario más alto y seguridad laboral, mientras que otros quieren explorar sus intereses personales o probar cosas nuevas.

“Puede que tengan hijos, que trabajen a tiempo completo o que sean estudiantes mayores no tradicionales”, explica Eric Deschamps, director de formación continua de la Universidad del Norte de Arizona, en Flagstaff (Arizona). Pero volver a la escuela “abre las puertas de la educación a estudiantes que de otro modo no tendrían esas puertas abiertas”.

Los estudiantes mayores, muchos de los cuales aportan a sus estudios años de experiencia laboral y vital, suelen compaginar los cursos con trabajos a tiempo completo, el cuidado de otras personas y otras responsabilidades familiares. Se trata de un difícil ejercicio de equilibrio, pero también puede afinar las prioridades y proporcionar una sensación de plenitud.

He aquí lo que dicen los expertos sobre la vuelta a los estudios, lo que hay que tener en cuenta de antemano y cómo compaginar los deberes con el trabajo y los compromisos personales.

Por qué más gente quiere seguir aprendiendo

UCLA Extension, la división de formación continua de la Universidad de California en Los Ángeles, ofrece más de 90 programas de certificación y especialización, desde diseño de interiores, educación infantil y contabilidad hasta fotografía, estudios paralegales y producción musical. Los cursos individuales abarcan una amplia gama de temas, como la planificación de la jubilación, la escritura de novelas, el negocio de los atletas y los artistas, y el antiguo arte japonés del ikebana, o arreglo floral.

Cerca de 33.500 estudiantes -casi la mitad de ellos mayores de 35 años- se matricularon durante el pasado curso académico. La UCLA registró una matrícula a tiempo completo de unos 32.600 estudiantes universitarios durante el mismo periodo.

“Prefiero llamar a nuestros estudiantes (adultos) no sólo continuos, sino la nueva mayoría de estudiantes. Se trata de estudiantes que suelen tener ya un empleo, a menudo con una familia a su cargo, que buscan mejorar sus cualificaciones o, a veces, cambiar de carrera”, afirma Traci Fordham, decana adjunta interina de programas académicos e innovación del aprendizaje de la UCLA.

Los expertos en educación superior afirman que algunos adultos toman clases para desarrollarse profesionalmente, ya que las preocupaciones económicas, los avances tecnológicos y otros cambios en la mano de obra crean una sensación de inseguridad laboral.

“Un buen ejemplo es la inteligencia artificial. Estas nuevas tecnologías surgen muy deprisa y para la gente que obtuvo un título, incluso hace 5 o 10 años, sus conocimientos pueden estar un poco desfasados”, explica Deschamps.

Qué preguntarse antes de volver a estudiar

Los asesores académicos afirman que los adultos interesados en volver a ser estudiantes deben evaluar su tiempo y su presupuesto, y sopesar los posibles beneficios y consecuencias, incluidas las repercusiones económicas, la posibilidad de agotamiento y las recompensas de la educación que pueden tardar en materializarse.

Deschamps sugiere preguntarse dónde se quiere estar dentro de 5 o 10 años y cómo la formación y los conocimientos recibidos a través de una clase o certificado adicional pueden ayudar a llegar allí. Por ejemplo, si quieres montar una microcervecería, aprender a elaborar tu propia cerveza o poner en marcha un negocio te ayudará. Si el objetivo es un ascenso o un cambio profesional, formarse para un nuevo trabajo, actualizar conocimientos o comprender un sector diferente puede ayudar a demostrar que estás cualificado.

Escuelas como la UCLA y la Universidad del Norte de Arizona se esfuerzan por hacer accesibles los cursos de formación continua, manteniendo el coste bajo en comparación con las clases de grado y ofreciendo ayudas económicas. Suelen ofrecerse diversos entornos de aprendizaje -clases presenciales y en línea, instrucción acelerada y a ritmo propio- para ayudar a los adultos a integrar las tareas escolares con su vida familiar y laboral.

Katie Swavely, subdirectora de asesoramiento académico y éxito estudiantil de la UCLA, empezó en un colegio comunitario antes de trasladarse a la UCLA para estudiar antropología. Ella dijo que le tomó 10 años después de graduarse para volver a su maestría en asesoramiento con un enfoque en el asesoramiento académico. Swavely completó ese grado en 2020 y acredita el acceso al programa a través de la ayuda de matrícula patrocinada por el empleador de su trabajo en ese momento.

“Sentía que en muchos aspectos no sabía realmente quién era o qué quería hacer, aparte de pagar las facturas y sobrevivir”, dice Swavely, que está casada y tiene dos hijos. “Fue duro. Y pensé en dejarlo muchas veces. Tuvimos que presupuestar hasta el extremo y encontrar formas adicionales de hacer que funcionara”.

Y añade: “Nos preguntamos cómo vamos a hacer que funcione y si tenemos dinero. Como padre, siempre hay que hacer sacrificios. Hay que tomar decisiones cada día. Pero hay que invertir en uno mismo. Siempre habrá razones por las que no sea hoy, ni este mes, ni este año, pero también está bien lanzarse e ir a por ello y ver cómo funciona”.

Como ávida amante de los libros, Swavely quiere ahora hacer un curso de edición de libros y espera seguir formándose y matricularse pronto en él a través de la universidad.

Superar las barreras para volver a cualquier edad

Algunos expertos afirman que una de las principales barreras para volver a la escuela es psicológica. Puede preocuparles que sus habilidades de escritura estén oxidadas y que no sepan suficientes matemáticas o tecnología, lo que les provoca sentimientos de incertidumbre o fracaso.

“Creo que esto está relacionado con el acceso. Muchos de nuestros estudiantes, no todos, no se han imaginado a sí mismos en ningún tipo de entorno de educación superior o postsecundaria”, afirma Fordham.

Swavely dijo que para ella era importante crear una red de apoyo y aprovechar las opciones de asesoramiento y orientación que tenía a su disposición como estudiante.

Anima a los adultos que están ampliando sus estudios a dedicar tiempo a “encontrar su comunidad”. Según Swavely, contar con personas que le ayudaran a reforzar su confianza en casa y durante las clases le ayudó a superar sus estudios de posgrado. También sugiere establecer límites y concederse la gracia de necesitar ayuda.