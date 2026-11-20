Los hormigueros pueden convertirse en un problema en jardines, patios, terrazas e incluso dentro de las viviendas. Basta con descubrir una fila de hormigas que entra y sale de un pequeño agujero en la tierra para empezar a buscar la manera de alejarlas.

Entre los remedios caseros que han ganado popularidad está uno bastante sencillo: espolvorear canela alrededor del hormiguero.

La idea es aprovechar el aroma intenso de esta especia para crear una barrera que las hormigas prefieran evitar. No se trata de un insecticida convencional, sino de un posible repelente natural que puede dificultar el paso de estos insectos por determinados lugares.

La explicación está en algunos de los componentes de la canela, especialmente el cinamaldehído, responsable de buena parte de su olor característico. Esta sustancia ha sido estudiada por sus efectos sobre diferentes insectos, incluidas algunas especies de hormigas.

Una investigación publicada en 2007 en la revista científica Bioresource Technology encontró efectos insecticidas del aceite esencial de una variedad de canela y de su principal componente, el trans-cinamaldehído, sobre la hormiga roja de fuego. Otros estudios también han explorado las propiedades de los aceites esenciales de esta especia frente a estos insectos.

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Para probar el método en casa, se puede espolvorear canela en polvo alrededor de las entradas del hormiguero o sobre los caminos por los que suelen desplazarse las hormigas. Si se utiliza en exteriores, es necesario revisar la barrera después de la lluvia o el riego, pues la humedad puede dispersar el polvo.

¿La canela elimina el hormiguero?

Aquí está la diferencia importante: ahuyentar a las hormigas no significa acabar con la colonia. La canela podría hacer que las obreras eviten una zona, pero no hay pruebas suficientes de que la especia molida consiga eliminar un hormiguero o afectar a la reina, que permanece dentro del nido.

Por eso, si el problema persiste, conviene combinar otras medidas, como retirar restos de comida, mantener los alimentos bien almacenados y limpiar los rastros que dejan las hormigas. Para controlar una colonia también pueden utilizarse cebos específicos de acción lenta, que las obreras transportan hasta el hormiguero.