¿Por qué algunas personas rechazan abrazos?
Aunque este gesto suele asociarse con el cariño, la confianza y el bienestar emocional, algunos prefieren evitarlo
20 de noviembre de 2026 - 10:08 AM
20 de noviembre de 2026 - 10:08 AM
Los abrazos son una de las formas más habituales de expresar afecto entre familiares, amigos y parejas. Para muchas personas, este gesto representa una demostración de cariño, seguridad y cercanía emocional. Sin embargo, no todos disfrutan del contacto físico y hay quienes experimentan incomodidad cuando alguien intenta abrazarlos, incluso si se trata de una persona de confianza.
Aunque esta reacción puede interpretarse como una señal de frialdad o falta de afecto, la psicología plantea que existen diferentes motivos que pueden explicar por qué alguien prefiere mantener cierta distancia física. Entre ellos aparecen las experiencias durante la infancia, la autoestima, la personalidad, las diferencias culturales y determinadas condiciones emocionales.
Al respecto, diversos especialistas coincidieron en que rechazar los abrazos no significa que una persona no quiera a los demás, sino que puede responder a su manera de relacionarse, establecer límites personales y expresar sus sentimientos.
Uno de los factores que pueden influir en este comportamiento es la crianza. Las personas que crecieron en familias donde las demostraciones físicas de afecto eran poco frecuentes pueden desarrollar una menor familiaridad con los abrazos durante la adultez.
Esto no significa que todas las personas que recibieron poco afecto físico durante su infancia rechacen los abrazos, sino que las experiencias tempranas pueden influir en la manera en que cada individuo interpreta y recibe estas muestras de cariño.
Los especialistas identifican distintos factores que pueden estar relacionados con la incomodidad frente al contacto físico. Si bien cada persona tiene sus propias preferencias, existen algunas explicaciones que permiten comprender mejor este comportamiento.
En relación con la autoestima, el informe explica que, para algunas personas, “este rechazo simplemente es una forma de protegerse de la vulnerabilidad que implica el contacto físico”. Asimismo, cuando existen dificultades vinculadas con la ansiedad, un abrazo inesperado puede generar una sensación de pérdida de control sobre el espacio personal. En estos casos, establecer distancia puede convertirse en una respuesta para recuperar la comodidad.
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