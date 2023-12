¿Cuántas veces te has recriminado por un error sin importancia? ¿Te regañas cruelmente porque crees que has sido muy tonto o egoísta? ¿Lidias diariamente con un implacable “enemigo interno”, una voz interior que te machaca y maldice cuando algo no sale bien?

Situaciones cotidianas que muchas veces no les hacemos mucho caso y que, al parecer, creemos que no tienen mayores consecuencias. Sin embargo, la realidad es que sí las tienen. Es una forma de autocrítica y de auto rechazo que puede tener un efecto negativo en nuestras vidas. Es lo que nos pasa cuando decidimos que no somos dignos de sentir compasión por nosotros mismos. En otras palabras, no estamos acostumbrados a la autocompasión, un concepto ampliamente estudiado que implica ser amable y comprensivo con nosotros mismos, sobre todo ante nuestros fallos y errores.

Kristin Neff, profesora de psicología de la Universidad de Austin, en Texas y autora del libro “Sé amable contigo mismo” y una de las investigadoras más destacadas en el estudio de la autocompasión, lo define como un concepto derivado de la filosofía budista con tres componentes principales que interactúan entre sí:

PUBLICIDAD

♦ La autoamabilidad como alternativa a la autocrítica.

♦ El sentimiento de pertenencia a una humanidad común como alternativa al aislamiento.

♦ La atención plena o “mindfulness” como alternativa a la sobre identificación con los pensamientos propios o las emociones.

De hecho, según Neff, las personas que aprenden a ser más compasivas con sus fracasos y sus imperfecciones disfrutan de un mayor bienestar que aquellas que se juzgan a sí mismas continuamente.

Sin embargo, la realidad es que vivimos en una sociedad donde nos exigimos demasiado, nos criticamos mucho y “nos damos latigazos constantemente”, señala la doctora en psicología clínica Atabey Torres Lorenzo, cofundadora de bePresent, una organización de servicios de salud mental virtual y una de las creadoras de unas innovadoras tarjetas con mensajes de autocompasión, cada una con un ejercicio corto “para ayudarte a conectarte con el momento presente”.

Es lo que puedes lograr con las “Autocompasión bePResent cards”, diseñadas por la psicóloga y su equipo, para promover el bienestar emocional. “Las tarjetas son la herramienta perfecta para ayudarte a centrarte en el aquí y el ahora. La mente se nos va al pasado donde ya no podemos cambiar lo ocurrido o al futuro a anticipar cosas que tal vez jamás pasarán. Por esto, es importante poder traer la mente al presente, a lo que está enfrente a ti, a la vida misma”, propone la doctora Torres, quien dice que la práctica de la autocompasión a ella le cambió la vida.

“Cuando empecé a practicar la autocompasión pude tratarme mejor ante momentos difíciles y de muchos retos. Luego, vimos que gran parte de la información sobre este tema y los ejercicios estaban en inglés. Por eso decidimos hacer un set de tarjetas en español, con ejercicios simples de práctica, pero poderosos”, explica la psicóloga clínica, tras resaltar que fueron desarrolladas por un equipo de psicólogas con sede en la isla.

PUBLICIDAD

Las tarjetas de bePresent tienen mensajes y ejercicios para ayudarte a traer la mente al presente y a desarrollar la autocompasión. (Suministrada)

“Este innovador producto está diseñado para ayudar a las personas a cultivar una relación más positiva consigo mismas, fomentando la autocompasión. El set cuenta con 33 tarjetas, cada una diseñada para promover la aceptación, disminuir la autocrítica y aumentar el bienestar. Estas tarjetas son las sucesoras de las tarjetas lanzadas por bePResent en 2021, ‘Atención Plena bePResent cards’”, indica Torres, quien cree que pueden ser de mucha ayuda para comenzar a querernos más.

De hecho, la psicóloga enfatiza en la importancia de la autocompasión porque “nos mueve de un patrón de autocrítica y rechazo, hacia la aceptación, a pasarnos menos juicios y ser más amables con nosotros mismos”. Sobre todo, porque normalmente “se nos enseña a ser compasivos con otros, pero no con nosotros mismos”.

“Muchas veces entramos en pensamientos negativos sobre nosotros, lo que somos y lo que hacemos. La autocompasión nos permite mirarnos desde un lente más amoroso y comprensivo, reconociendo que como seres humanos todos cometemos errores y no es posible la perfección”, plantea la doctora Torres.

También permite, la comprensión y el apoyo, además de un sentido de humanidad compartida “que permite la atención plena”, según lo describe Neff en sus publicaciones, quien ha advertido que no se debe confundir con autocompadecerse, otro concepto que se refiere más a la lástima, a dar pena y al victimismo.

De la misma forma, según publica el Instituto Europeo de Psicología Positiva, hay un campo creciente de investigación sobre la autocompasión que, además, tiene un impacto tangible en la salud física, que va desde la respuesta inmune y el estrés, hasta la estabilización de la glucosa en las personas con diabetes. La publicación también señala que “puede crear una sensación de seguridad que nos permite enfrentar nuestras debilidades y hacer cambios positivos en nuestras vidas, en lugar de ponernos a la defensiva o crearnos una sensación de desesperanza”.

PUBLICIDAD

Herramientas efectivas

Según explica la doctora Atabey Torres Lorenzo, las tarjetas se dividen en dos categorías: Ejercicios y afirmaciones. Y ambas están diseñadas para abordar aspectos específicos del bienestar emocional y para proporcionar herramientas efectivas que fomenten la autocompasión.

1. Ejercicios de autocompasión

Las tarjetas de ejercicios están diseñadas para guiar a los usuarios a través de actividades prácticas que promueven la reflexión, el autoconocimiento y la aceptación personal, explica la doctora Torres. Estos ejercicios, agrega, “han sido desarrollados por expertas en psicología para ayudar a las personas a desarrollar habilidades de autocompasión de manera tangible y sostenible”. Esta categoría tiene un icono de estrellas para distinguirla.

2. Afirmaciones

La sección de afirmaciones presenta mensajes positivos y poderosos destinados a reforzar la autocompasión y a construir una autoimagen saludable. “Cada afirmación ha sido cuidadosamente seleccionada para inspirar la aceptación, confianza y nutrir la relación interna de cada individuo consigo mismo”, explica la psicóloga. Esta categoría tiene un icono de corazón para distinguirla.

Beneficios de practicar la autocompasión

♦ Fomenta la aceptación personal

♦ Disminuye la autocrítica, juicios y rechazo personal

♦ Proporciona herramientas prácticas para el autocuidado emocional

♦ Mejora la autoestima y promueven la positividad interna

♦ Ayuda a desarrollar habilidades para manejar el estrés y las dificultades emocionales

Más información

Las tarjetas son el regalo perfecto para aquellos que buscan un enfoque práctico y positivo para cultivar la autocompasión en su vida diaria, a la vez que apoyan los productos locales.

¿Dónde conseguirlas? Están disponibles para su compra en la tienda online: www.bepresentpr.com/tienda

Costo: $24.99, más gastos de envío.

PUBLICIDAD

Para más información o para solicitar una muestra del producto, puedes llamar al (787) 548-3690. También puedes escribir un mensaje electrónico a: atabeytorres@gmail.com