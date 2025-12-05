Dannette Benet Mercado presentará su libro “Escuela para Almas”

La astróloga Dannette Benet Mercado presentará este domingo, 7 de diciembre de 2025, a las 3:30 p.m., su nuevo libro “Escuela para Almas” en la Librería Casa Norberto, ubicada en el tercer nivel de Plaza Las Américas.

El evento incluirá un conversatorio con el autor puertorriqueño Roberto González, con quien profundizará en los temas espirituales y simbólicos que atraviesan su obra.

Benet Mercado describió la actividad como “un encuentro para compartir enseñanzas, memorias y las experiencias que dieron vida a este proyecto literario”. Añadió que el conversatorio permitirá explorar “el mapa emocional y espiritual que propone el libro”.

“Escuela para Almas” combina elementos místicos y reflexivos para invitar al lector a un proceso de sanación y transformación interior. En sus páginas, la autora aborda conceptos vinculados a la muerte, el tránsito emocional y la conexión con la esencia espiritual propia. El texto está disponible en inglés y español, tanto en formato digital como impreso.

Sobrina del fallecido astrólogo Walter Mercado, Benet Mercado reconoce la influencia que tuvo su tío en su camino espiritual.

La autora extendió una invitación abierta al público a participar de este encuentro literario.