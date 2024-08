El mágico mensaje que continúa vivo a una década de la muerte de Robin Williams

Un polifacético maestro del entretenimiento

Recordando al actor a través de los ojos de sus amigos

Mara Wilson, que interpretó a la hija pequeña de Williams y Field en “Mrs. Doubtfire”, también aludió a la gran sensibilidad y empatía del actor: “Cuando tenía nueve años, hicimos una lectura de mesa de ‘What Dreams May Come’ poco después de que mi madre muriera, él se me acercó y muy suavemente me preguntó cómo estaba y cómo estaba mi familia, pero no mencionó nada que pudiera ser doloroso, simplemente fue muy dulce”.