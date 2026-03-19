El “microshifting” gana terreno entre empleados que buscan un mejor desempeño laboral

Nueva York - Antes de que sus hijos adolescentes le pidan que les prepare el desayuno o que les lleve a la escuela, Jen Meegan lee los correos electrónicos de su empresa y repasa las ideas que había establecido la noche anterior.

Trabaja durante una hora más o menos, y después de dejar a sus hijos en la escuela hace la compra o va a por gasolina antes de volver a centrarse en su trabajo como redactora en jefe y cofundadora de Sheer Havoc, una agencia de servicios creativos.

Y así sigue el ritmo de su jornada: trabaja por partes durante unas horas, hace una pausa de una o dos horas para atender sus necesidades familiares y personales, y repite el patrón hasta que termina su trabajo a última hora de la noche.

Meegan es una de las asalariadas que realizan “microshifting” o “microturnos”, un sistema de horarios flexibles que consiste en realizar las tareas del trabajo en periodos breves y productivos, en lugar de hacerlo de nueve a cinco horas. El trabajo remunerado se adapta a las responsabilidades y prioridades no laborales. El rendimiento se juzga principalmente por la producción, con menos énfasis en el número de horas registradas detrás de una pantalla.

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“A veces, durante el descanso es cuando más trabajo tienes en la cabeza, porque no estás sentado frente al portátil mirando fijamente a la pantalla y diciendo: ‘No se me ocurre nada’”, explica Meegan.

Esta práctica es cada vez más popular entre los trabajadores y está ganando aceptación en algunas organizaciones como forma de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Los acuerdos a distancia e híbridos que surgieron a raíz de la pandemia de coronavirus dejaron a algunas personas necesitadas de tiempo para cuidar de otros o de sí mismas una vez que se emitieron los mandatos de vuelta a la oficina.

“A medida que aumenta el número de directivos y organizaciones que saben dar un poco más de autonomía, esto no sólo se hace más popular, sino que también da a los empleados la motivación y casi la licencia para pedirlo”, afirma Kevin Rockmann, profesor de Gestión en la Escuela de Negocios Costello de la Universidad George Mason.

Aumentar la creatividad y la productividad

Aunque algunos contratistas independientes afirman que llevan años haciendo “microturnos”, el término se está poniendo de moda entre las personas que desempeñan trabajos que tradicionalmente exigen horarios fijos y continuos. Algunas empresas ofrecen esta flexibilidad o reconocen que tienen empleados que trabajan de esta forma, aunque el método no esté explícitamente aprobado.

Sus defensores sostienen que el trabajo en incrementos aumenta la productividad al dar descansos al cerebro. Salir a pasear o asistir a la función escolar de un niño puede ser revitalizante para las personas que se agotan de estar sentadas en un escritorio o mirando la pantalla de la computadora, afirman los partidarios.

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“Desde el punto de vista de la creatividad, es bueno tomarse descansos”, afirma Rockmann. “Cuando dejas de pensar en una tarea es cuando te vienen las mejores ideas”, añadió.

Cuando Shellie Garrett dirigía un equipo de ocho personas como directora de investigaciones y apelaciones de Oklahoma Community Cares Partners, entidad creada para comprobar la veracidad de las solicitudes de ayuda al alquiler durante la pandemia, permitía a las personas que dirigía establecer sus propios horarios, aparte de las reuniones semanales del equipo.

“Todo el mundo tenía que estar disponible para preguntas o problemas urgentes. Pero yo dejaba que cada uno determinara lo que más le convenía desde el punto de vista de la productividad”, explicó Garrett. “Si la productividad disminuía, teníamos que buscar otras soluciones. Pero, en general, creo que dar esa autonomía condujo a una mejor producción y a empleados más felices.”

Mientras trabajaban, los miembros de su equipo actualizaban hojas de cálculo, cotejaban documentos o investigaban. En sus horas libres, una empleada amamantaba a un bebé y educaba en casa a un niño en edad preescolar, y otra tenía un segundo trabajo como agente inmobiliaria.

Impacto en las relaciones

Amanda Elyse, quien trabaja a tiempo completo como profesora de redacción jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y a tiempo parcial como responsable de políticas y programas en la Red de Derechos de los Animales del Noroeste, afirmó que los “microturnos” le permiten comer con su pareja, que trabaja de noche, y jugar con sus perros durante el día.

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“Hay tantas pequeñas cosas en el día que, cuando controlas tu agenda, puedes tomarte ese tiempo para hacerlas”, dice Elyse.

Aunque la técnica de “microturnos” suele ser buena para las relaciones personales, puede dañar las profesionales, afirma Rockmann.

Los equipos eficaces se comprometen a trabajar juntos en colaboración, pero “la idea general de los ”microturnos” es cuidar de uno mismo”, afirma. “No es que ocuparse de uno mismo sea malo. Pone el énfasis en el individuo, no en las relaciones”.

Pranav Dalal, fundador y consejero delegado de la empresa californiana de contratación a distancia Office Beacon, gestiona empleados en India, Filipinas, México y Sudáfrica. Trabajan para empresas estadounidenses en áreas como atención al cliente, finanzas y logística. Dalal sabe que algunos empleados utilizan esta estrategia para atender necesidades personales.

“Está ocurriendo sin una política y sin que yo lo diga, y esos están en puestos en los que son más cargos directivos”, dijo. “Realmente no lo cuestiono porque sé que la gente está haciendo su trabajo en esos niveles”.

Como padre soltero, Dalal dice que lo entiende. Pero hay veces en que la gente va demasiado lejos. Cuando un miembro del equipo llegaba tarde a los eventos de trabajo presenciales porque estaba ocupándose de asuntos personales, se crearon problemas, así que Dalal despidió a ese empleado.

“Si alguien abusa de ello, el equipo se resiente”, añade Dalal. “Como empleador, es sin duda un gran cambio para las empresas. Y el cambio es, esencialmente, ¿se puede ofrecer la misma calidad de servicio, de forma fiable, cuando se está produciendo un “microturno”?”.

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Ayudar a gestionar la salud

El trabajo de Isabelle “Izzy” Young como organizadora política en Texas es complicado, pero ella puede elegir su propio horario, en su mayor parte, siempre que cumpla con su trabajo.

La capacidad de autoprogramarse ayuda a Young a manejar su autismo y enfermedad crónica llamada síndrome de taquicardia ortostática postural, que puede causar taquicardia o mareos al ponerse de pie. Si necesita dormir más, puede programar reuniones para más tarde. Si necesita restablecer su sistema nervioso, puede tomarse una o dos horas al mediodía para llamar a un amigo o leer un libro antes de trabajar por la tarde.

“Tengo mucha suerte de tener un director que es una persona compasiva”, dijo Young. “Es muy consciente de que la vida pasa, y puedes ser increíblemente productivo y estar crónicamente enfermo”.

Uno de los inconvenientes es que tiene la sensación de estar casi siempre trabajando. “El trabajo nunca termina, así que nunca estás realmente fuera de horario”.

Garrett, la jefa del equipo de Oklahoma, trabajaba en bloques de dos horas, lo que le ayudaba a gestionar los altibajos de dolencias crónicas como una enfermedad autoinmune y el trastorno disfórico premenstrual, según explica. Podía tener un arranque de creatividad y luego echarse una siesta o ir al gimnasio.

“Los “microturnos” son sinceramente un regalo del cielo”, dijo Garrett. “No sé si habría podido hacer este trabajo sin poder hacerlo”.

Hacer la petición

Cuando pida a un empresario flexibilidad para fijar su propio horario, dígale en qué le va a beneficiar, sugiere Garrett.

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“Tienes que ir a la entrevista y venderlo”, dijo. “Tienes que ir y decir: ‘Estoy dispuesta a hacer cualquier horario y a dar lo mejor de mí, pero si quieres que sea más productiva o más creativa, así es como mejor trabajo, si es algo con lo que estás dispuesta a trabajar’”.

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