Establece metas para fortalecer tu bienestar

No vivas “apagando fuego”

Metas hacia cambios efectivos y positivos

El primer paso es no abrumarse con muchas metas, porque al ser tantas, si no se logran, estas traen frustración. El experto aconseja que lo mejor es establecer metas realistas, manejables y factibles. Por ejemplo, si quieres correr un 5K y nunca has corrido o no lo practicas hace tiempo, empieza por caminar, conseguirte unos tenis idóneos para este propósito y empezar a caminar cada día. Esos cambios ayudarán a cumplir esa meta. Lo mismo puede ocurrir con la dieta o con el ejercicio.