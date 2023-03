Cuando hace más de dos décadas Jocelyne Martínez encontró en un ajuste quiropráctico la solución a un problema en la cadera que no le permitía hacer lo que más amaba, bailar. Esta experiencia la llevó a encaminarse en el mudo profesional y ahora triunfa como quiropráctica de celebridades y deportistas en la ciudad de Los Ángeles, California.

Y es que, con los años de experiencia y las distintas técnicas que se han desarrollado en este campo, Martínez logró desarrollar un método propio con el que ayuda a cantantes a liberar las tensiones en el area del cuello y la garganta, teniendo como resultado bienestar y un mejor desempeño sobre los escenarios.

“Me certifiqué una técnica que se llama Graston, que la hago con un instrumento de metal. Cuando fui a Los Ángeles no había mucha gente certificada en esa técnica y en esa misma oficina donde yo trabajaba, venían cantantes. Empecé a trabajar con ellos y en realidad cuando la aplicaba en el área del cuello ellos sentían que le había liberado la parte vocal. Tenían cambios bastante importantes y empecé a hacerlo. Puedo decir que inventé mi propia técnica de acondicionamiento de la voz, eliminar adhesiones, eliminar el ‘scar tissue’ del área del cuello, garganta y lo que nosotros llamamos cervical”, explica la experta, que ha trabajado en Puerto Rico, Francia, Londres y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Entre las primeras celebridades que fueron sus pacientes estuvieron Justin Timberlake y Justin Bieber. A este último lo ha acompañado a giras de conciertos y todavía es uno de sus pacientes. Martínez cuenta que poco a poco se fue regando la voz y comenzaron a contactarla otros cantantes como Shawn Mendes, Camila Cabello, Post Malone, JBalvin y Omar Apolo, entre otros. A través de Bieber, llegó hasta su esposa, la modelo Hailey Bieber y está la refirió a colegas como Joan Smalls y Kendal Jenner.

Antes de ganar popularidad entre las celebridades, Martínez se dedicaba mayormente al cuidado de atletas, como jugadores de la NBA, la Major League Baseball y la NFL, ademáa de las atletas de pista y campo Briana Rollins y Dalilah Muhammad, que han ganado importantes competencias a nivel internacional. También acompañó a la delegación de judo de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de 2010.

En su vasta experiencia, Martínez ha comprendido que mientras los atletas son preparados para la actividad física y para las situaciones que pueden afectar sus emociones, los artistas carecen de esos recursos que le pueden servir para asumir los retos y la cara de trabajo que viene con la profesión. Por eso, la quirpráctica, que cuenta con varias certificaciones, se ha dado a la tarea de ayudar a los artistas de la misma manera que lo hace con los deportistas.

“Con las diferentes técnicas que he aprendido en terapia física, trabajo el acondicionamiento de la persona antes de ir a un concierto o antes de ir a un juego, porque entre ambos no hay diferencia. La mayoría de mis pacientes no tienen dolor físico, pero necesitan acondicionamiento antes del evento para tener un buen desempeño y después para aliviar esas tensiones”, señala.

PUBLICIDAD

Por otra parte, teniendo un trabajo tan demandante, Martínez reconoce la importancia de cuidar su cuerpo y su mente. Por eso, se ejercita todos los días, hace yoga y medita.

“Hay que preparar la parte mental también como la física. Soy quiropráctico, soy terapista física, hago una técnica de terapia craneal, hago unas meditaciones con el paciente, hago lo que se llama visualización con el paciente. Para hacer todo eso, tengo que practicar el autocuidado”, culmina.