Longevidad senior: claves para que la segunda mitad de la vida sea mejor que la primera

La segunda mitad de la vida puede ser mejor que la primera. Hace no mucho tiempo, esta idea hubiera provocado escepticismo, negación, burla o un ceño fruncido en el mejor de los casos. Hoy, sin pecar de ingenuos y reconociendo que en la adultez hay distintas realidades, el concepto suena mucho menos alocado y más realizable que en décadas pasadas. Cada día se suman nuevos avances, que van más allá de la ciencia y la tecnología, y que ayudan a configurar un nuevo panorama para la adultez. Un mapa en el cual disfrutar de una segunda mitad de la vida mejor que la primera sumó chances y probabilidades de manera radical.

El fenómeno es, en términos históricos, bastante reciente: en la posguerra en los países en vías de desarrollo la esperanza de vida era de 51 años. En contraste, quienes nacieron en este siglo tienen un 30% más de probabilidades de llegar a los 100 años. Más allá de la macro de la demografía, es interesante ver cómo la ola de la revolución senior se refleja en el aumento de las edades promedio a las que se consiguen grandes logros. Los CEOs de las compañías del S&P 500 tenían en 2005 en promedio 46 años, contra 55 años en la actualidad. Desde 2001, la edad media de los actores protagónicos de Hollywood subió de 38 a 50 años. Pasa lo mismo en los deportes: miremos las edades de esplendor de Nadal, Djokovic o Federer, en tenis; de Messi y Cristiano Ronaldo, en fútbol, por no hablar de las carreras de LeBron James y otros basquetbolistas en la NBA.

Cuando se abre la conversación sobre nueva longevidad es muy común escuchar esta reflexión: “Prefiero vivir bien hasta los 80 años y no mal hasta los 100″. De lo que se trata es de romper esta dicotomía, de entender que con todos los avances que estamos viendo en ciencias de la vida, hábitos , cambios de modelos mentales y de formas de pensar, hoy tenemos muchas más herramientas para sumar décadas con calidad de vida.

Cada estrategia de longevidad positiva va a ser muy personal, y por lo tanto distinta. Cada uno tiene diferentes cuerpos, dosis de energía, intereses. Pero hay algo seguro: si este es un plan para varias décadas los cambios tienen que ser sostenibles, y por lo tanto su incorporación debe ser “amable”. De nada sirve una dieta imposible que dure una semana, u obligarnos a escribir con la mano “mala” (la que no usamos) para ejercitar otras partes del cerebro en un programa de “brain gym”.

Aprender liviano

Pero hay buenas noticias también. Una es que muchos de los escollos con los que nos topamos en la subida al primer muro de frustración tienen que ver con fantasías y trampas mentales más que con nuestra capacidad real de avanzar. Un maestro que de chicos nos dijo que no somos buenos en matemática, padres poco entusiastas para acompañar el aprendizaje o simplemente autoboicots: barreras que nos repetimos y construimos alrededor de nosotros mismos. La otra buena noticia es que quienes estudian en detalle el metaaprendizaje (cómo aprendemos) remarcan que hay métodos y secretos para superar esta muralla inicial.

El premio es grande y no se trata de convertirse en un especialista, sino de llegar a un punto tal en el que disfrutemos el proceso de seguir mejorando. Volverse lo que el pedagogo David Perkins llama “un amateur experto”.

La bióloga y especialista en educación Melina Furman cita a menudo a Perkins y a su concepto de “aprender liviano”. El objetivo no es convertirnos en profesionales de eso nuevo que aprendemos, sino capturar su esencia. Y eso nos permite participar, disfrutar y entender una parte del mundo que antes nos era ajena.

Quitarse capas: el arte de Oriente y Occidente

Quien haya visitado alguno de los grandes museos de arte del mundo (el MET, de Nueva York; el Louvre de París; el Reina Sofía, de Madrid: cualquiera) habrá advertido una particularidad común a todos: no alcanza un día para ver el total de lo exhibido, o al menos hacerlo con detenimiento. Las pinturas, esculturas y otros objetos de arte se acumulan de a miles. Si se hiciera un paralelismo entre los museos y alguno de los cuadros que atesoran serían una pintura barroca repleta de detalles, con todo el lienzo completo con ilustraciones, casi sin espacios en blanco.

En Occidente, cuenta el autor, tendemos a pensar en el arte como un lienzo blanco que debe ser llenado: en la primera mitad de la vida nos ponemos a completarlo frenéticamente, hasta que casi no quedan espacios . En Oriente, en cambio, se lo ve como un proceso en reverso: una roca o el tronco de un árbol “contienen” una obra de arte que debe ser descubierta o develada.

Acercarse a la naturaleza

Hay una temática creciente en estudios y mediciones de distintas disciplinas: el del efecto positivo –con evidencia abrumadora– que tiene la exposición a entornos naturales, con plantas, animales y aire puro en la salud mental, la productividad, en distintas variables cognitivas y en la longevidad. La agenda no es nueva, pero se disparó en los últimos años, con la pandemia (que promovió la vida suburbana e hizo más visibles los desafíos de salud mental) y con la crisis climática.

Una de las conclusiones de estos estudios es que aún los pequeños pasos sirven: oficinistas con una planta en su escritorio reportan mejores indicadores de bienestar emocional; y las personas que en su habitación del hospital tienen vista a un árbol se recuperan más rápido. No hay que mudarse a los bosques del sur, con sumar algo de naturaleza ya se hace diferencia.

Tomar las riendas de la longevidad

En materia de divulgación, la temática de longevidad está al rojo vivo, lo que muestra un interés creciente por esta agenda. Los divulgadores de no ficción se colocan al tope de las listas de libros más vendidos y consumo de podcast, como David Sinclair, Andrew Huberman o Peter Attia.

Aunque el récord de longevidad lo tiene una ciudadana francesa que falleció a los 122 años , en este momento la persona más longeva del planeta tiene 116 años. En la Argentina estamos estancados, cuando décadas atrás teníamos la mayor expectativa de vida de América Latina. Tomar las riendas del proceso de longevidad tal vez no sea mala idea.

Aprovechar la matemática a favor

Entregarse al hygge, como los daneses

Escandinavia es un lugar también muy interesante para “adelantar la película del cambio demográfico”, porque al igual que Japón, Corea, Italia o España, tiene una población adulta muy importante. Y muchos recursos para políticas públicas e investigaciones. ¿Cómo interactúan las variables de la segunda mitad de la vida con el concepto de hygge? Aquí algunas claves para tener en cuenta. La soledad (y en particular la soledad extrema) es un factor que erosiona mucho el bienestar emocional de los 50+ de esta región. El clima frío radical en muchos meses del año ayuda poco en este sentido. La baja de felicidad por la soledad llega al 28%, según un reporte oficial danés sobre felicidad y adultez.

Los adultos muestran más resiliencia que las personas de otras edades. Tras un evento negativo (un ataque cardíaco, la muerte de una pareja), la tristeza dura un período, pero luego se vuelve a un nivel promedio de bienestar emocional. No sucede lo mismo con la soledad y la depresión (de ahí es más difícil volver).

Llevar un diario sobre nosotros de aquí a 10 años

Hay una persona que, diez años antes de que ocurriera la pandemia de Covid, vislumbró el futuro con un increíble grado de detalle no una, sino dos veces. En 2008 y 2010, Jane McGonigal, experta en diseño de videojuegos, futurista y divulgadora, armó una simulación masiva, con miles de participantes, primero para el Instituto para el Futuro de Palo Alto. La segunda fue para el Banco Mundial. En ambas iniciativas se anticiparon muchas tendencias que luego se verificaron con la pandemia real.

El campo disciplinario de McGonigal, el “diseño de futuros” no es nuevo, pero creció en protagonismo en la última media década, y no por casualidad. El mundo se volvió mucho más imprevisible, con una complejidad más elevada en varios órdenes. La “varianza de la realidad” se volvió mucho más alta, como sostiene el futurólogo Matt Clifford. En su best seller sobre este tema, “Imaginable”, McGonigal empieza dando la bienvenida “a una era de eventos inimaginables y de cambios impensados”.