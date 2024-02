Conoce algunos lugares para practicar pilates en Puerto Rico

Ubicado en Ciudadela, en Santurce. Este estudio ofrece varias opciones de clases de pilates reformer con mat en distintos horarios a la semana. Asimismo, cuentan con cursos privados. Pilates reformer Martes y jueves 6:00 a.m. Miércoles y sábado 8:30 a.m. Lunes, martes y jueves 5:30 p.m.

Casa del yoga y pilates ubicado en Miramar. Ofrece un ambiente acogedor, moderno y urbano para establecer tu práctica diaria. Escoge entre clases disponibles durante todo el día y profesionales experimentados para servirte en cuerpo y mente. Lunes a jueves: 6:30 a.m. - 11:00 a.m. 4:30 p.m.-8:45 p.m. Viernes: 7:00 a.m.- 11:00 a.m. 5:15 p.m.- 7:45 p.m. Sábado: 8:00 a.m.- 12:00 p.m.