¿Qué significa soñar con un familiar o amigo fallecido?
La aparición de un ser querido fallecido mientras dormimos puede dejar emociones intensas y muchas preguntas; cómo entender estos encuentros
21 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
21 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
Soñar con un familiar o amigo fallecido puede hacer que su ausencia parezca desvanecerse por unos instantes. Escuchar aquella voz, reconocer sus gestos o compartir una conversación cotidiana provoca, en ocasiones, tanta cercanía que resulta difícil comprender lo ocurrido al despertar. Después llega el alivio del reencuentro, la tristeza de extrañarlo o una mezcla de emociones difíciles de ordenar.
Desde la psicología, estas vivencias pueden vincularse con los recuerdos, el afecto y nuestra manera de procesar una pérdida. Aunque inviten a buscar mensajes o señales, no tienen un significado universal ni indican, por sí solas, algún problema de salud mental.
Para comprenderlas, importa tanto lo sucedido durante el descanso como la relación que existía con quien aparece. Las circunstancias de su muerte y los sentimientos asociados también aportan contexto, sin necesidad de convertir cada detalle en un símbolo por descifrar.
Desde una perspectiva psicológica, estos encuentros pueden expresar el duelo, el deseo de recuperar cercanía o la influencia que alguien conserva en nuestra historia. No necesariamente revelan una despedida pendiente ni un conflicto sin resolver.
Michelle King, terapeuta matrimonial y familiar licenciada en el sur de California, explicó a Verywell Mind que dichas experiencias pueden acompañar el proceso de pérdida y ayudar a integrar la ausencia del ser querido.
La especialista también advierte que interpretar los sueños no constituye una ciencia exacta. Su lectura depende de factores personales, culturales y del contexto individual; por eso, una escena reconfortante para alguien podría resultar dolorosa en otro caso.
Margaret Pendergrass, trabajadora social clínica y consejera certificada en duelo, señaló al mismo medio que, después de una muerte importante, seguimos intentando encontrar sentido a lo ocurrido. Bajo esa mirada, las imágenes nocturnas pueden reflejar nuestros esfuerzos por comprender lo vivido.
La investigación ha documentado este fenómeno entre quienes atraviesan una pérdida, aunque sus características y efectos emocionales varían.
Un estudio de Scott T. Wright y sus colaboradores, publicado inicialmente en línea en 2013 e incluido en la edición de marzo de 2014 de American Journal of Hospice and Palliative Medicine, encuestó a 278 participantes en duelo. El 58% afirmó haber soñado con algún ser querido fallecido.
La mayoría describió vivencias agradables o una combinación de escenas reconfortantes e inquietantes; pocos las consideraron exclusivamente perturbadoras. Además, el 60% señaló que habían influido en su manera de afrontar la ausencia, mediante sensaciones como consuelo, aceptación y tristeza.
Estas cifras corresponden a la muestra analizada, no a toda la población. Como el trabajo recogió percepciones individuales, tampoco demuestra que tales encuentros produzcan una mejoría psicológica.
Una revisión publicada en 2026 en Sleep Medicine amplió el análisis: reunió 110 publicaciones para examinar el alcance de la evidencia y 76 para una síntesis de métodos mixtos. Sus autores identificaron temas recurrentes en diversos contextos culturales, entre ellos la orientación, el alivio y la sensación de mantener una conexión afectiva.
Aunque el impacto tendía a ser positivo, predominaban las investigaciones cualitativas. Los hallazgos permiten conocer mejor estas vivencias, pero no establecer un significado definitivo para cada situación.
Algunos encuentros reproducen momentos cotidianos; otros incluyen conversaciones, despedidas o imágenes angustiosas. Las siguientes explicaciones ofrecen posibilidades de reflexión, no equivalencias científicas entre una escena y determinada emoción.
Estas posibilidades no constituyen un diccionario de símbolos ni una herramienta de diagnóstico. Su utilidad consiste en ofrecer contexto, sin reemplazar la historia personal.
El rostro, la voz o un gesto conocido pueden dar al sueño una intensidad particular. Esa viveza ayuda a comprender por qué sus efectos emocionales continúan incluso después de despertar.
Adriane Soehner, investigadora de Psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh, explicó en declaraciones recogidas por TODAY que la actividad onírica podría contribuir a la memoria y al procesamiento emocional y sensorial. Esta propuesta describe posibles funciones, pero no resuelve todas las preguntas sobre lo ocurrido mientras dormimos.
Cuando aparece alguien importante en nuestra historia, el alivio de sentirlo cerca puede convivir con el dolor de recordar su ausencia. Experimentar alegría y tristeza simultáneamente, por tanto, no resulta necesariamente contradictorio.
Las creencias religiosas y culturales influyen en la interpretación de estos encuentros. Algunas personas los consideran visitas o señales espirituales; otras los comprenden a partir de sus recuerdos. La revisión publicada en Sleep Medicine reconoce esa diversidad.
Sin embargo, las investigaciones citadas no demuestran una comunicación con quienes murieron. Desde el enfoque psicológico expuesto por King, un supuesto mensaje podría reflejar el diálogo interno o la necesidad de orientación de quien sueña.
Distinguir una convicción personal de una explicación científica no obliga a restarle valor a lo vivido. La experiencia puede resultar profundamente significativa sin que sea posible verificar su origen sobrenatural.
La recurrencia, por sí sola, no basta para identificar un trastorno. Más que buscar una interpretación obligatoria, conviene observar las emociones que surgen y su repercusión en el descanso o las actividades cotidianas.
Si el encuentro te movilizó, estas acciones pueden ayudarte:
No todos estos encuentros dejan paz ni deben convertirse en una revelación. Algunos reconfortan; otros remueven el dolor de la pérdida. Su valor personal puede estar menos en descifrar lo sucedido y más en reconocer los sentimientos que ese vínculo todavía despierta.
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