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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Rufina Rodríguez, la peregrina boricua de 98 años que por sexta ocasión completó el Camino de Santiago: “Hay que tener fe, ir con calma y agradecer mucho a Dios”
Se convirtió en un fenómeno viral no solo por su arrolladora vitalidad, alegría y generosidad, sino porque le resaltaron que es la persona más longeva en hacerlo
6 de octubre de 2026 - 10:58 PM