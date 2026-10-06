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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Rufina Rodríguez, la peregrina boricua de 98 años que por sexta ocasión completó el Camino de Santiago: “Hay que tener fe, ir con calma y agradecer mucho a Dios”

Se convirtió en un fenómeno viral no solo por su arrolladora vitalidad, alegría y generosidad, sino porque le resaltaron que es la persona más longeva en hacerlo

6 de octubre de 2026 - 10:58 PM

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La hazaña de Rufina Rodríguez Morales a sus 98 años de edad ha despertado el interés de quienes siguen el Camino a través de las redes sociales. (Ramon "Tonito" Zayas)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

“Siempre estoy pelá de la risa”, aseguró la puertorriqueña Rufina Rodríguez Morales, quien a sus 98 años, recién llegó de España, donde realizó el Camino de Santiago por sexta ocasión.

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Camino de SantiagoEspañaAdultos mayores
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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